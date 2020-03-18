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Оскароносна акторка Емма Стоун відклала весілля через коронавірус

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Емма Стоун відклала весілля / www.justjared.com

Пандемія коронавірусу внесла чималі корективи у плани знаменитостей. Всі премії та світські події скасовані, а урочисті церемонії доводиться відкласти на невизначений термін. Змушена була перенести дату весілля і оскароносна акторка Емма Стоун.

Як повідомляє The Daily Mail, Емма Стоун та Дейв Маккарі повинні були обмінятись обітницями вже цих вихідних – 21-22 березня. Однак через пандемію коронавірусу подружжя вирішило відкласти подію, щоб не наражати близьких на небезпеку. 

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Наразі невідомо, коли саме закохані одружаться. Емма Стоун планувала зробити церемонію у церкві, розташованій неподалік її маєтку в Лос-Анджелесі. А от святкову вечірку акторка хотіла влаштувати у розкішному саду на території будинку. За даними журналістів, Емма та Дейв запросили чимало зірок Голлівуду, зокрема, Раяна Гослінга з Євою Мендес, Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні, Дженніфер Еністон, Тейлор Свіфт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SAG Awards (@sagawards)

Емма Стоун познайомилась з Дейвом Маккарі ще у 2016 році. Відтоді закохані ретельно приховували свої стосунки від преси та громадськості. Офіційно пара підтвердила чутки про роман наприкінці 2019 року. Емма та Дейв здійснили перший спільний вихід, відвідавши американську кінопремію SAG Awards у Лос-Анджелесі.

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Сценарист та режисер шоу Saturday Night Live Дейв Маккарі освідчився Еммі Стоун у грудні 2019 року. Акторка вирішила одразу ж поділитись цією новиною зі світом, продемонструвавши обручку.

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд Зіркові весілля LifeStyle
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