Оскароносна акторка Емма Стоун здивувала своїми образами для глянцю: фото

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Емма Стоун знялась у стильній фотосесії для Vogue
Емма Стоун знялась у стильній фотосесії для Vogue / Instagram / @emmastoen

Голлівудська акторка Емма Стоун, яка отримала нагороду "Оскар" за участь у фільмі "Ла-Ла-Ленд", має чималу популярність. Та не тільки акторська кар'єра приносить їй чималу славу.

Днями Емма Стоун знялась для лютневого номера британського Vogue. Для стильної фотосесії зірка дещо змінила свій імідж, відтак деякі прихильники не впізнали її на світлинах. 

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Крейг МакДін, який був автором знімків, намагався показати Емму Стоун іншою, аніж її звикли бачити на телеекранах. Відтак зірка приміряла яскраві та пікантні вбрання. Окрім цього, візажисти зробили акторці макіяж з акцентом на очі, який доповнив ефектні образи. 

"Ви думаєте, якщо я кінозірка, у мене немає почуттів? Я актриса. У мене є все!" – заявила Емма Стоун у відвертому інтерв'ю для Vogue.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

Глянець вийде на прилавки Великобританії вже на початку січня. Окрім яскравих знімків читачі зможуть ознайомитись з історією Емми Стоун, її ставленні до власного успіху та особистих переживань. 

Хто така Емма Стоун?Це оскароносна американська акторка. Зірка зіграла головні ролі у фільмах "Легковажна я", "Це безглузде кохання", "Прислуга", "Магія місячного сяйва", "Нова Людина-павук 2: Висока напруга", "Алоха", "Фаворитка" та інші. У 30 років Емма Стоун є однією з найбільш оплачуваних голлівудських акторок та власницею численних кінопремій.

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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