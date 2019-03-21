Оскароносна Емма Стоун продає розкішний особняк вартістю в 4 мільйони доларів: фото будинку

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Емма Стоун продає будинок за 4 мільйони доларів
Емма Стоун продає будинок за 4 мільйони доларів / Variety

Голлівудська акторка Емма Стоун вирішила продати свою нерухомість. Так, до її особняку в Беверлі-Гіллз вже можуть пильніше придивлятися покупці, які готові віддати за нього майже 4 мільйони доларів.

Зірка фільму "Ла-ла Ленд" виставила на продаж свій маєток у Беверлі-Гіллз, ціна якого складає майже 4 мільйони доларів. Про намір Емми Стоун позбутися нерухомості повідомляє іноземне видання Variety.

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Оскароносна актриса придбала особняк площею 358 квадратних метрів у 2012 році. Тоді вона заплатила за нього 2,5 мільйона доларів. До слова, колись будинок належав володарю премії "Золотий глобус" Дадлі Муру.

У маєтку є 4 спальні та 4 ванні кімнати. В інтер'єрі будинку переважають світлі пастельні тони та багато виробів з дерева. Так, у їдальні стоїть великий дубовий стіл і шість крісел. На прибудинкові території є невеличка тераса, поруч з якою розташований басейн просто неба.

Будинок Емми стоун
Будинок Емми Стоун / Variety 

Будинок Емми стоун
Вітальня у будинку Емми Стоун / Variety

Будинок Емми Стоун
Їдальня в маєтку Емми Стоун в Беверлі-Гіллз / Variety 

Будинок Емми Стоун
Будинок Емми Стоун / Variety

Будинок Емми Стоун
Прибудинкова територія маєтку Емми Стоун / Variety

Будинок Емми Стоун
Будинок Емми Стоун / Variety

Будинок Емми Стоун
Будинок Емми Стоун / Variety

Будинок Емми Стоун
Спальня в особняку Емми Стоун / Variety

Будинок Емми стоун
Ванна кімната в маєтку Емми Стоун / Variety

Будинок Емми Стоун
Друга спальня в особняку Емми Стоун / Variety

Будинок Емми Стоун
Друга ванна кімната в маєтку Емми Стоун / Variety

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Теги: LifeStyle Новини нерухомості світу Новини нерухомості Зіркова нерухомість Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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