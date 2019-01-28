Оскароносна Емма Стоун вперше засвітилась з бойфрендом на офіційному заході: чарівні фото

Голлівудська акторка Емма Стоун, яка отримала престижну нагороду Оскар за фільм "Ла-Ла-Ленд", вперше з'явилась на світському заході з бойфрендом. 33-річний кінорежисер Дейв Маккарі не відходив від зірки та мило позував із нею перед камерами.

Чутки про роман Емми Стоун та Дейва Маккарі ширяться Голлівудом вже кілька років. Однак досі пара не підтверджувала припущення ЗМІ та рідко потрапляла в об'єктиви папараці.

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Мабуть, стосунки Емми і Дейва вийшли на інший рівень, адже кінорежисер супроводжував оскароносну акторку на світському заході. Пара завітала на урочисту церемонію вручення нагород Гільдії кіноакторів США, яка прогриміла у Лос-Анджелесі у неділю, 27 січня. На публіці закохані поводились досить стримано: Емма Стоун приїхала сама на захід та спершу позувала одна перед камерами. Згодом вона зайняла своє місце у залі, поряд із Дейвом Маккарі.



Перший публічний вихід Емми Стоун та Дейва Маккарі / Getty Images

Упродовж всього вечора кінорежисер був поряд із зіркою, всіляко підтримуючи її. І хоч Емма Стоун була номінована у кількох категоріях, отримати премію їй все ж не вдалось. Вкінці вечора пара мило спілкувалась з колегами та робила спільні фото.



Емма Стоун, Бредлі Купер та Дейв Маккарі / Getty Images

Варто зазначити, що Емма Стоун обрала для публічного виходу золотисту блузу з оголеною рукою. Свій образ вона доповнила класичними штанами і босоніжками на підборах. Заплетене хвилясте волосся додало елегантності до look акторки.



Емма Стоун на світському заході / Getty Images