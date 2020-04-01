Оскароносна Гелен Міррен у свої 74 показала фото без макіяжу, щоб привернути увагу до вірусу

Знаменита британська актриса кіно та театру наразі перебуває на карантині, оскільки є у зоні ризику захворіти коронавірусом та отримати ускладнення. На новій фотографії вона показала себе "без прикрас", закликаючи пожертвувати кошти на підтримку системи інтенсивної терапії.

Лауреатка премії Оскар позувала для фотографії у ліжку, не додаючи фільтрів та без макіяжу на обличчі. У неї було розплетане волосся та лише окуляри на обличчі. Помітно, що вона була одягнена у нічну сорочку. Таким чином вона привернула увагу читачів, щоб ті зробили благочинну справу.

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В обмін цієї фотографію, яку я зробила як тільки-но прокинулась, будь ласка, пожертвуйте гроші на інтенсивну терапію,

– йдеться в повідомленні Гелен.



Гелен Міррен без макіяжу / Instagram / @helenmirren

Відомо, що Гелен Міррен стала однією із селебріті, які взялися допомогти зібрати кошти для благодійних організацій, що надають підтримку національній системі охорони здоров’я Великої Британії в умовах пандемії. До прикладу, Джеймс МакЕвой пожертвував Національній системі охорони здоров’я 340 тисяч доларів.

Ситуація з коронавірусом у Великій Британії є доволі складною – за останню добу у країні загинуло 563 людини від ускладнень коронавірусу. Загалом, у Британії підтверджено майже 30 тисяч випадків захворювань, з них – 2300 летальних випадків та 135 тих, хто одужав. Загалом, цифра усіх хворих у світі сягає майже 885 тисяч.



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