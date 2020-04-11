Оскароносні актори Сандра Буллок та Меттью Мак-Конегі пожертвували тисячі масок для медиків
Голлівудські зірки активно сприяють світовій боротьбі з коронавірусом. Одні допомагають продуктами харчування та засобами захисту, інші – матеріально. Так, актори Сандра Буллок та Меттью Мак-Конегі пожертвували тисячі захисних масок для працівників медичної сфери.
Нині США стали епіцентром спалаху коронавірусу, від якого страждає понад півмільйона населення країни. Медикам, які з дня у день протидіють поширенню вірусу та рятують життя інфікованих, критично не вистачає належних засобів захисту. Американські актори Сандра Буллок та Меттью Мак-Конегі вирішили допомогти системі охорони здоров'я власними силами.
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Бойфренд оскароностої зірки Браян Рендалл на сторінках свого інстаграму розсекретив, що їхня родина пожертвувала 6 тисяч масок для однієї з дитячих лікарень Лос-Анджелеса. Він запевнив, що така ініціатива належить дітям Сандри Буллок 10-річному сину Луїсу та 8-річній доньці Лайлі. На ящиках вони прикріпили малюнками з написом "Спасибі".
Сандра Буллок пожертвувала 6 тисяч масок / Screenshot / Instagram / @bryrandall
50-річний голлівудський актор разом з дружиною Камілою пожертвував для медичних працівників 80 тисяч захисних масок. Про благодійний вчинок обраниця Меттью Мак-Конегі сповістила на сторінках свого інстаграму. Маски подружжя спрямувало для лікарів, пожежників та поліцейських у 15 штатах.
Вони на передовій боротьби з коронавірусом, бо не можуть залишатися вдома, захищаючи нас і наражаючи на себе небезпеку. Ці маски життєво важливі для того, щоб вони виконували свою роботу,
– пояснила Каміла.
Станом на 11 квітня від кількість інфікованих на коронавірус перевищила перевищила 1 мільйон 600 тисяч осіб по всьому світу. Саме США наразі перебуває на першому місці за кількістю підтверджених хворих на коронавірус – понад півмільйона заражених осіб. За останню добу в країні вперше померли більш ніж 2 тисячі чоловік від ускладнень, викликаних COVID-19.
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