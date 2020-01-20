Оскароносний Девід Лінч святкує 74-річчя: найкращі фільми культового режисера

Один із найвідоміших голлівудських режисерів, Девід Лінч, сьогодні, 20 січня, святкує своє 74-річчя. Відомому американському кінотворцю вдалося зробити неабиякий внесок в американський кінематограф, знявши чимало проєктів, які користуються популярністю до сьогодні. Тож, якими роботами відзначився Девід Лінч – читайте далі на LifeStyle 24.

Його знають, як творця серії фільмів "Твін Пікс" 1990-х років, за мотивами якого він зняв однойменний серіал, що вийшов на екрани у 2017 році. Також його ім'я відоме завдяки проєктам "Загублене шосе" та "Малголленд Драйв". Однак, навіть попри фільмування таких значущих стрічок, Девід Лінч лише в жовтні 2019 року отримав бажаний "Оскар" на неофіційній церемонії нагородження.

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З нагоди 74 дня народження культового режисера редакція LifeStyle 24 вирішила зробити добірку найбільш популярних та важливих стрічок у його кар'єрі.

"Голова-гумка" (1977)

Цей фільм став дебютною повнометражною роботою Девіда Лінча. В центрі сюжету – Генрі Спенсер. Чоловік з провінційного містечка дізнається, що його дівчина народила від нього дитину. Батьки новоспеченої матусі наполягають, аби Генрі одружився з нею. Той погоджується і запрошує свою нову сім’ю жити разом з ним.

Однак через деякий час після проживання під одним дахом подружжя помічає, що дитина подібна на мутанта. Після такого спостереження молода мама вирішує втекти до батьків і залишити свого чоловіка на самоті з їхнім чадом. Тепер життя Генрі вже ніколи не стане таким, як раніше.

Голова-гумка: трейлер дивитися онлайн

"Синій оксамит" (1986)

В центрі сюжету молодий парубок на ім'я Джефрі. Через інсульт батька він повинен повернутися до рідного містечка. Якось повертаючись з лікарні від батька він знаходить у траві відрізане людське вухо.Не роздумуючи, Джефрі звертається до поліції, яка майже одразу закриває розслідування. Юнак не розуміє, у чому справа, і не має наміру залишати цю справу нерозв’язаною. У несанкціонованому розслідуванні хлопцеві допомагає дочка поліцейського Сенді.

В процесі слідства вони дізнаються, що в їхньому маленькому містечку відбуваються темні та кримінальні речі. Їм вдається дізнатися, що відрізане вухо пов'язано з молодою парою, а саме – зі співачкою Дороті Вілльямс та її чоловіком, який торгує наркотиками.

Синій оксамит: трейлер дивитися онлайн

"Малголленд Драйв" (2001)

Саме цю стрічку вважають найбільш вдалою та популярною роботою Девіда Лінча. Фільм 2001 року розповідає про загадкову дівчину, яка втратила пам'ять в результаті ДТП. Оскільки дівчина навіть не знає свого імені, вона обирає собі ім'я Ріта. Все через постер до фільму з Рітою Хейворт. Також вона несподівано знайомиться з блондинкою Бетті, яка є талановитою молодою акторкою. Разом вони намагатимуть відновити пам'ять Ріти, а потім поїхати разом жити в Голлівуд.

Однак таємниці минулого, які випливають протягом розслідування, не дадуть дівчині спокою. Під час слідства з ними трапляються дивні речі –знайдені гроші у сумочці Ріти, а також труп у будинку Даян Селвін, чиє ім'я вона випадково пригадала.

Малголленд Драйв: трейлер дивитися онлайн