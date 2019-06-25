Оскароносний Шон Пенн зніме фільм, головні ролі в якому зіграють він і його діти: деталі

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Шон Пенн з донькою Ділан Френсіс Пенн
Шон Пенн з донькою Ділан Френсіс Пенн / Getty Images

Знаменитий американський актор і кінорежисер Шон Пенн взявся за новий проект. Він зніме фільм "День прапора", у якому зіграє головну роль, а також виділив ролі для своїх дітей від першого шлюбу.

Як повідомляється на сайті Variety, Шон Пенн виступить режисером у фільмі, знятому за мемуарами Дженніфер Фогель "Шахрай: Правдива історія фальшивого життя мого батька".

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Драматична картина отримала назву "День прапора" (Flag Day). Лауреат Оскара зіграє головну роль у картині, а також він запропонував ролі у картині своїм дітям від першого шлюбу – 29-річній моделі Ділан Френсіс Пенн та 25-річному акторові Гопперові Джеку Пенну.

У фільмі розповідатиметься про дівчину, яка з усіх сил хоче виправити своє темне минуле, яке отримала "в спадок" від батька-шахрая. Однак вона продовжує його любити, не дивлячись ні на що.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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