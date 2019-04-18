Особистий пілот Меган Маркл звільнився через її королівські примхи, – ЗМІ

Після розкішного королівського весілля з принцом Гаррі чарівна Меган Маркл поповнила свій список прихильників. Однак, якщо британці вважають вагітну герцогиню Сассекську неперевершеною, то її підлеглі все більше розповідають про іншу сторону спілкування з американкою.

Як розповіли інсайдери з Букінгемського палацу журналістам Radar Online, Меган Маркл під час вагітності має все більше примх. Тому її підлеглі не витримують королівських забаганок герцогині Сассекської.

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Днями особистий пілот, який тривалий час працював із королівською родиною, вирішив подати у відставку. Чоловік не витримав щоденних доручень від герцогів Сассекських, які перетворили його на своєрідного кур'єра. При цьому представники королівської родини не зважали на час та могли викликати пілота навіть посеред ночі.

За словами інсайдерів, принц Гаррі щоразу просив пілота доставити його вагітній дружині їжу. Тому робота чоловіка перетворилась на "цілодобову доставку продуктів".

Це наочно демонструє, що фахівці не можуть довго працювати з Меган. У неї постійно з'являються додаткові вимоги, багато з яких обурюють. До професійного пілота ставилися як до кур'єра, а не як до майстра своєї справи,

– поділився інсайдер.

Це не вперше західні ЗМІ пишуть про нестерпний характер Меган Маркл. Раніше журналісти стверджували, що персонал у герцогів Сассекських вкрай часто змінюється через непорозуміння з норовливою американкою. Однак телеведуча Опра Уінфрі в одному з інтерв'ю заявила, що всі, хто знають особисто екс-акторку не вірять цим чуткам. Ба більше, друзів Меган Маркл засмучують такі наклепи.