Учасниця "Голосу країни" Зіанджа звинуватила Зеленського в цькуванні: деталі

Співачка-трансгендер поскаржилась на головного коміка країни Володимира Зеленського. За словами Зіанджі, він висміює її на всю країну через те, що вона змінила стать.

В одному з випусків "Ліги сміху" та "95 кварталу" життєва позиція Зіанджі стала причиною для комедійної сцени. В одному з номерів Володимира Зеленського та Наді Дорофеєвої вони розмістили її фото на постері з фільму "Я, ти, він, вона", замінивши жіночий рід на "воно".

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Також в комедійній сцені розіграли операцію по зміненні статі Зіанджі і вживали багато слів, що стосувались хірургічного втручання. До прикладу, "навідріз" і "шовчик розійшовся". Насмішки з її позиції та вибору співачку неабияк обурили. Свої претензії та поради, адресовані Володимиру Зеленському, учасниця "Голосу країни" опублікувала на своїй сторінці в Instagram за допомогою тимчасових історій.



Звернення Зіанджі до Володимира Зеленського / Instagram / @ziandja

Також Зіанджа зазначила, що такий президент Україні не потрібен і ті, хто ходять на "подібні заходи" та насміхаються з представників ЛГБТ, можуть навіть не розраховувати на кар’єру в Європі чи Америці.



Зіанджа звинуватила Зеленського в цькуванні / Instagram / @ziandja



Співачка рекомендує комікам "розкладати валізи" / Instagram / @ziandja

Дивитись відео з "Ліги Сміху", в якому насміхались із Зіанджі (з третьої хвилини):

Хто така Зіанджа? Зіанджа – українська співачка-трансгендер, яка народилась хлопцем і отримала ім'я Борис Круглов. З раннього дитинства він займався музикою і в 2008 році вирішив взяти участь у проекті "Фабрика зірок 2". Хлопець перефарбував волосся у світлий колір і взяв псевдонім "Боря Апрєль". У 2010 році Борис знову пройшов відбір на "Фабрику зірок: Суперфінал". А 12 грудня 2014-го року в свій день народження Боря зізнався, що він (вона) транссексуал(-ка). Тоді він переїхав у Лос-Анджелес і змінив стать. У 2018 році на "Голосі країни" Боря Апрєль з'явився вже у образі Зіанджі.

