"Особливі новини, які я хочу розділити з вами": Вікторія Бекхем відновила YouTube-канал

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram/ @victoriabeckham

44-річна дружина британського футболіста Девіда Бекхема вирішила оновити свій YouTube-канал. Вікторія зрозуміла, що їй є чим ділитись із шанувальниками і вони просто повинні це бачити та знати.

Британська модельєрка та власниця бренду одягу повернула до життя свій запущений канал на YouTube, перші відео на якому були опубліковані у 2012 році.

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Ще в 2017 році дизайнерка активно публікувала блоги з б’юті-порадами та створенням "луків", але після цього зробила невелику перерву. Тепер вона готова повернутись до своїх шанувальників і ділитись списком її лайфхаків.

В мене є багато особливих новин, якими я повинна поділитися. Я запускаю свій YouTube-канал, на якому даватиму б’юті поради, розповідатиму про стиль, красу та багато іншого,
– проанонсувала майбутнє свого каналу Вікторія Бекхем на сторінці в Instagram.

 

Так звану анотацію, тривалістю понад три хвилини, Вікторія опублікувала на відновленому каналі 24 листопада. Дизайнерка присвятила свій новий-старий вид діяльності 10-річному ювілею свого бренду.

Дивіться перше відео на YouTube-каналі Вікторії Бекхем:

Варто нагадати, що британська супермодель Наомі Кемпбелл теж вирішила створити канал на YouTube. Однак її відеоблог трохи відрізнятиметься від стилю Вікторії Бекхем. Наомі вирішила, що буде розповідати історію свого життя, якою вона може надихнути інших людей на зміни в їхньому житті.

Теги: Мода LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: 24 канал
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