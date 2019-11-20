Особливі вечері чи серенади: українські зірки пригадали найромантичніші вчинки в житті

Кожна людина може похизуватись романтичними моментами у житті. Знаменитості – не виняток. Які історії досі приховували Олександр Скічко, Іраклі Макацарія, MELOVIN, Сергій Бабкін – читайте у матеріалі.

Під час зйомок програми "Хто проти блондинок?", що виходить на Новому каналі, представники шоу-бізнесу розповіли про свої пригоди. Як виявилось, серед зірок є чимало романтиків. Так, телеведучий і шоумен Олександр Скічко влаштував для дружини приватний похід до планетарію.

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"Влаштував своїй дружині похід в планетарій на День святого Валентина, там були тільки ми. На столі стояли свічки та шампанське, на підлозі лежали подушки. Ми вмостилися на них, пили шампанське та дивилися на зоряне небо, а потім на екран вивели наші спільні фотографії. Я ось розповідаю зараз про це, і романтика так і пре", – з гумором розповів Олександр Скічко.

А от Сергій Бабкін влаштував справжнє свято сім'ї на 10-річчя його шлюбу з акторкою Сніжаною. Артист зробив церемонію вінчання неподалік Харкова та орендував повітряну кулю. Цікаво, що Сергію Бабкіну вдалось запросити священника, який коли вінчав його з коханою.

"Думаю, це 10 років із дня нашого вінчання. Я влаштував сюрприз для всієї родини – відвіз їх в неймовірне місце, але ніхто до останнього не знав, куди ми їдемо. Це було під Харковом, називається "Співочі тераси". Неймовірна акустика, ліс, озеро... Там ми зі Сніжаною ще раз повінчалися. Було дуже романтично...Ну і, звичайно, польоти на повітряній кулі. Я вирішив, що для такого свята ця розвага ідеальна. Всіх піднімали, катали по черзі, емоції були нереальні. Мені здається, повітряна куля – це з розряду романтики. Всі романтики літають на повітряних кулях", – розповів Сергій Бабкін.



Сергій та Сніжана Бабкіни вдруге обвінчались / Instagram / @babkin_official

Холостяк Іраклі Макацарія, про якого мріє чи не кожна українка, вирішив теж поділитись романтичною історією. Як пригадує продюсер, колись він попросив друзів виконати для дівчини серенаду.

Пам'ятаю, мені дуже подобалася одна дівчинка... І я попросив своїх друзів, які гарно співають, піти зі мною і заспівати для неї серенаду. Грузинське багатоголосся... Я просто рот відкривав, наче теж співав,

– зізнався Іраклі Макацарія.

А от MELOVIN вирішив розповісти не про романтичні вчинки для дівчат, а для сім'ї. Артист влаштував вечерю для рідних на березі моря.

"Мій найромантичніший вчинок за останній час... Я зводив свою сім'ю в дуже дорогий ресторан на березі моря в Одесі. Ми провели там кілька годин – їли морепродукти, пили шампанське... Думаю, це запам'ятається на все життя", – поділився співак.

Якими ще романтичними вчинками відзначились інші зірки: дивіться у відео



