"Останній москаль" Ігор Скрипко одружується з українкою: деталі

Російський актор Ігор Скрипко, який отримав одну з головних ролей у комедійному серіалі "Останній москаль", одружуються. Його обраницею стала українка Христина. Прізвище своєї коханої актор поки не розголошує.

В інтерв'ю журналу Viva Ігор Скрипко зізнався, що з дівчиною він познайомився випадково. Його наречена Христина є директором однієї української кінокомпанії та власницею двох бізнес-проектів у Москві. Дівчина написала Ігорю Скрипку в соціальних мережах та захотіла прийти на спектакль за його участю. Зустріч стала доленосною.

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"Ми познайомилися в Інтернеті. Христина написала мені "ВКонтакте" після прем'єри серіалу "Останній Москаль", це була дуже смішна історія. Вона написала, що я дуже сподобався її мамі і їй би дуже хотілося приїхати до мене на спектакль в Москву. Я їй сказав дату вистави і запросив приїхати. Вона прилетіла, а спектакль в цей день скасували через хворобу іншого артиста. І що було робити? Ми пішли гуляти і прекрасно провели вечір. А вранці списалися і пішли разом снідати. Потім ми зустрілися вже в Києві, коли знімали другий сезон "Москаля", – розповів Ігор Скрипко.



Російський актор Ігор Скрипко одружується / Viva

Російський актор зізнався, що не закохався у Христину з першого погляду. Стосунки пара будувала упродовж 3 років та зараз може похизуватись дуже міцним зв'язком.

У нас з Христиною космічний зв'язок. Наша історія не про якусь божевільну пристрасть, а про мудрі стосунки, теплі і дуже близькі. Це було не кохання з першого погляду, а довге притирання, яке переросло в дуже серйозну близькість. В нашій історії ми можемо розписатися в будь-який день,

– розповів Ігор Скрипко.

Наразі знамениті закохані не визначились, де саме організують урочисту церемонію. Ігор Скрипко при цьому зізнається, що його весілля може бути не ретельно сплановане, а дуже спонтанне.

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"Ми ще точно не вирішили, де буде весілля, оскільки все може статися спонтанно. Звичайно, у нас є думки відгуляти на дві країни, а, може, навіть і на три", – додав Ігор Скрипко.



Зірка "Останнього москаля" вирішив одружитись / Viva

Окрім цього, російський актор зізнався, що за час зйомки "Останнього москаля" Україна для нього стала дуже близькою. Участь у серіалі була дебютною для Ігоря Скрипка, відтак часто його називають українським актором.

"Дуже багато в Росії думають, що я взагалі український артист. І це в якійсь мірі правда. Тому що моя велика кар'єра в кіно почалася саме в Україні. Я тільки не розмовляю українською мовою, хоча розумію її і можу вам щось сказати. Колеги в Росії поважають мій вибір і я завжди чітко і ясно висловлював свою позицію щодо України", – поділився Ігор Скрипко.