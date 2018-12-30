"Останній сміх": Netflix презентував трейлер очікуваної комедії

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"Останній сміх": трейлер та сюжет комедії
"Останній сміх": трейлер та сюжет комедії

У 2019 році кіномани матимуть чималий вибір фільмів для перегляду. Студія Netflix опублікувала тизер чергової новинки – комедії "Останній сміх" (The last laugh).

Головні ролі у комедії "Останній сміх" виконали актори Чеві Чейз, Річард Дрейфус і Енді МакДауелл. Голлівудські зірки розповіли історію пенсіонерів, які не мають наміру опускати руки та займати місце на дивані. 

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За сюжетом комедії, менеджер з пошуку талантів та вдівець Еле Харте зустрічає свого колишнього клієнта Бадді Гріна. Свого часу він відмовився від блискучої кар'єри коміка, обравши спокійне сімейне життя. Еле, який не бачив Бадді 50 років, переконує його згадати минуле та відправитись у гастрольний тур по США, де чоловік представить своє гумористичне шоу. Та на пенсіонерів чекатимуть не тільки виступи, але й кумедні пригоди. 

Прем'єра комедії "Останній сміх" від режисера Грега Пріткіна запланована на 11 січня. 

Дивіться трейлер до комедії "Останній сміх" (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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