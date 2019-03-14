Остання серія "Теорії великого вибуху": дата виходу і час епізоду

Фанати популярного американського серіалу "Теорія великого вибуху" вже 16 травня 2019 року побачать фінальний епізод. Це буде остання серія 12 сезону серіалу, прем'єра якого відбулась 24 вересня 2018 року.

Останній епізод серіалу про двох талановитих фізиків триватиме годину. Відтак, згідно з повідомленням каналу CBS на сайті Deadline, він стане фінальним в історії серіалу. Наразі у 12 сезоні вийшло 17 епізодів.

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Творці серіалу зізналися, що їм "дуже-дуже сумно" розлучатися з 12-річним проектом, адже для них робота над кінострічкою була "справжнім задоволенням".

Чутки про закриття серіалу "Теорія великого вибуху" з’явились ще кілька місяців тому. Однією з причин завершення зйомок стали високі гонорари головних героїв, які постійно зростали.

"Ми, разом зі знімальною командою, сценаристів і акторами, дуже вдячні за успіх шоу та готові представити вам останній сезон, фінал, який приведе "Теорію великого вибуху" до епічного і креативного кінця", – повідомлялось у заяві представників серіалу у серпні 2018 року..

Що відомо про серіал "Теорія великого вибуху"?Прем'єра серіалу відбулась ще 24 вересня 2007 року. Тоді він спричинив справжній ажіотаж, адже окрім традиційного американського гумору у ньому йшлось про життя дивакуватих та кумедних фізиків – Леонарда та Шелдона – та їх друзів. Дія серіалу відбувається в місті Пасадена, штат Каліфорнія. Головні ролі виконали знамениті актори Джим Парсонс та Джонні Галецкі.