На початку березня Володимир Остапчук відкрив грандіозний концерт гурту KAZKA в Палаці Спорту, на якому за ганебні жарти його освистала 10-тисячна публіка. Раніше ведучий публічно вибачився за гострий гумор, проте зараз аргументував свій провальний стендап незрілістю та неготовністю аудиторії.

Володимир Остапчук пояснив скандальний виступ у програмі "Слава+" на ютуб-каналі Люкс ФМ. Він розповів, що йому імпонує жанр стендапу й він хоче розвиватися в цьому напрямку навіть попри те, що українська публіка не надто схвально сприймає подібний гумор.

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4 березня перед концертним шоу KAZKA ведучий перед 10-тисячною публікою ганебно жартував на тему розлучення з дружиною Оленою Войченко, ображаючи та принижуючи почуття ексдружини. Проте за три місяці після інциденту Остапчук пояснює, що на той момент стендап став для нього своєрідною терапією у вигляді гумору.

Проте своїм виступом він осквернив не лише своє розлучення з дружиною, а й Євробачення, імідж виконавця Melovin та людей з інвалідністю, зазначивши, що саме "інваліди" є фаворитами міжнародного пісенного конкурсу. Володимир Остапчук зауважив, що всі його жарти були прописані та заздалегідь обговорені з продюсером колективу Юрієм Нікітіним. Проте українська публіка завжди чекає на Снігуроньку, яка забезпечить атмосферу свята, а до кардинально іншого формату поки неготова.

Це складний ментальний формат, який в Україні поки не приживається. Я хочу бути тією людиною, яка покаже, що це можливо,

– наголосив шоумен.

Попри те, що ведучий публічно вибачився за свої ганебні жарти, він переконаний, що його стендап був вдалим на 70%.

Дивіться інтерв'ю Володимира Остапчука оналайн:

Що відомо про скандал перед концертом KAZKA?

Перед багатотисячною публікою в Палаці Спорту Володимир Остапчук пожартував про Євробачення, порадивши не купувати квитки на шоу, яке мало б відбутися у травні цьогоріч, адже російський гурт Little Big прогнозовано здобуде перемогу. Ведучий також назвав Євробачення "конкурсом геїв, інвалідів та фріків".

Його висловлювання прокоментувала відома модель з інвалідністю Олександра Кутас, наголосивши, що подібна риторика неприпустима в країні, "де немає пандусів на головній площі столиці". Крім того, стендап Остапчука образив й артиста Melovin, який представив Україну на Євробаченні-2018. Шоумен назвав його "термінатором" з "катарактою".