Остапчук і Полякова привітали Кіркорова з днем народження: Притула випалив іронічний жарт

Російський естрадний співак Філіп Кіркоров сьогодні, 30 квітня, святкує 53-річчя. З нагоди свята деякі українські зірки вирішили привітати його в інстаграмі, чим нарвались на критику зі сторони зірок та фанатів. Відомо, що Кіркоров є прибічником путінського режиму і підтримує окупацію Кремля.

Незважаючи на те, що Філіп Кіркоров досі має звання Народного артиста України, з початку війни на Донбасі та окупації Криму у нього доволі напружені стосунки з українською стороною. А все тому, що він є прибічником політики Кремля, виступав у Криму, коли він вже був окупований Росією та перебуває у базі даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Про це повідомляє 24 канал.

Цікаво Ексдружина Володимира Остапчука розповіла про фінансову допомогу від ведучого

Втім, український ведучий Володимир Остапчук, схоже, має доволі теплі стосунки з Кіркоровим та навіть привітав його на своїй сторінці в інстаграмі.

Дорогий Філіп Кіркоров! Вітаю з Твоїм днем і бажаю, щоб та теплота, кураж і щирість, яку Ти випромінюєш, завжди поверталася до Тебе сторицею. King is always King (в перекладі на українську – "Король є завжди королем", – LifeStyle 24),

– йдеться у дописі Володимира Остапчука.

Користувачі інстаграму по-різному відреагували на допис відомого шоумена, але негативних коментарів було найбільше: "Вова, привітай з "днюхою" Ані Лорак, Валерію, Лободу, Баскова, Пореченкова, Лоліту, Пригожина, Кобзона (посмертно), Усика (боксер з ватою в голові), та чого там, Путіна і ватажків ЛДНР", "Який же ти пі**р, в нас війна з Росією, воно (Філіп Кіркоров, – LifeStyle 24) підтримує політику Путіна, а ти путінського під***са вітаєш. Вова, краще не виходь між люди", "Ахаха, ой не можу, король знайшовся", "Не думала, що побачу таке в своїй стрічці", "Пане Остапчук, Кіркоров хоч знає, хто ви?"...

Від чорного гумору не втримав себе і український ведучий Сергій Притула. Хтось зазначив, що це надто жорстко писати такі слова, а деякі підтримали ведучого та посміялись разом з ним.

Вова, а нагадай, коли там "днюха" у Лєпса і Тіматі? Щоб я не забув свічку за скапання поставити!

– написав Притула.



Коментар Сергія Притули під дописом Володимира Остапчука / Скріншот з інстаграму

До привітань з 53-річчям Філіпа Кіркорова приєдналась і українська співачка Оля Полякова, яка не пошкодувала для нього розгорнутого поста з великою кількістю приємних слів.

"Сьогодні день народження у Короля! Ми всі знаємо його все життя, і завжди як найяскравішого артиста сучасності, з прекрасними піснями, найкращими шоу, крутими кліпами! Філіп – завжди на піку, багато років, це дуже складно бути завжди новим, і завжди актуальним, але у нього виходить, як? Одному Богу відомо, але бути популярним у дорослих і дітей протягом всієї кар'єри, вдається тільки йому! А ще, це відкрита, радісна, легка, чуйна, дуже добра, і завжди позитивна людина, прекрасний батько і класний друг! Будь здоровий і завжди сповнений сил, і тієї невгамовної енергії, яка дозволяє нам так багато років спостерігати цей яскравий політ! Віват Король! P.S. Прости мене за мою неделікатність. Дуже тебе люблю!" – написала Полякова, чим теж нарвалась на гостру критику від своїх прихильників.

Сам Кіркоров на жодну з публікацій поки що не відреагував ні коментарями, ні вподобаннями.