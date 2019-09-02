Остапчук спародіював Олега Винника на "Танцях з зірками": запальне відео

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Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова на "Танцях з зірками"
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова на "Танцях з зірками" / Instagram / @vova_ostapchuk

Український телеведучий Володимир Остапчук у другому випуску проекту "Танці з зірками" вирішив надихнутись творчістю співака Олега Винника, примірявши на себе його образ.

Адже саме таким було завдання нового етапу шоу "Танці з зірками" – перевтілитись в образи своїх кумирів. Тому для виходу на паркет Остапчук приміряв біляву перуку, яскравий костюм червоного кольору та не забув про харизму, якою захоплюється ведучий в артистові.

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Під популярний український хіт Винника "Вовчиця" разом з Ілоною Гвоздьовою ведучий виконав пристрасне танго. Пісня та постановка пари спровокувала справжній шквал емоцій у глядачів залу, але в кінці виступу судді все ж підмітили, що парі не бракувало артистизму, але професійних рухів їм все ж не вистачило. Відтак Остапчук та Гвоздьова отримали 22 бали.

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"Танці з зірками 2019" 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Олег Винник
Джерело: LifeStyle 24
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