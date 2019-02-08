Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior

Знаменитий Крістіан Діор до сьогодні є уособленням елегантності і розкоші, а його ім'я називають синонімом до слова "мода". Попри наполягання батьків щодо "приземленішої" професії, після закінчення школи політології він пішов шляхом, який підказувало серце. Легендарний модельєр, якому вдалося пропрацювати у власному Домі моди лише 10 років, назавжди залишив слід у fashion-індустрії.

Крістіана Діора вважають одним із провідних дизайнерів французької моди. Його вбрання – це неперевершений стиль, жіночність і досконалий смак. Одяг Christian Dior користувався шаленим попитом у післявоєнні часи, а він до кінця своїх днів повірити не міг, що нарешті займається справою, яку любить.

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Улюблені парфуми Miss Dior, легендарна сумка Saddle і спідниця-олівець – це лише декілька речей, які ввів у світ неймовірно чуттєвий Крістіан Діор. Основоположник моди, який заклав тренди сучасності ще в 1940-х роках, і подумати не міг, що після смерті його ім'я звучатиме ще гучніше і вартуватиме ще більше, ніж за життя.

Дитинство Крістіана Діора

Крістан народився в колишньому рибальському порту Гранвіль 21 січня 1905 року в досить забезпеченій сім'ї. Його батько Моріс Діор походив з багатого роду, а пізніше на початку ХХ століття йому вдалося збільшити родинний дохід, торгуючи хімічними добривами. Мати Крістіана Марі-Мадлен (Ізабелль) не працювала, вона доглядала за дітьми і створювала затишок в їхній домівці. Гроші заробляв лише глава сім'ї, яка була багатодітною, однак вони ні в чому не відчували потреби.

Факт про заможність завжди відрізнятиме Крістіана від багатьох інших дизайнерів, які приходили до успіху після злиднів чи сиротинців. Це завжди говоритиме про те, що він міг йти шляхом батька, заробляючи достатньо грошей, але він обрав продаж ескізів за копійки і створював свою історію.



Крістіан Діор із сім'єю в своєму будинку в Гранвілі / Dior.com

Крістіан був другим з п'яти дітей. Коли йому було 6 років, батьки вирішили переїхати до Парижа, де його батько скупив багато нерухомості, а також забажав, аби діти отримували освіту вдома. Крістіан Діор одразу відчув потяг до малювання, однак батьки вперто наполягали, щоб він навчався на дипломата. Попри мрії пов'язати своє життя з мистецтвом, Крістіан прислухався до батьківських порад і вступив у Вільну школу політичних наук.

Юність і перші кроки на шляху до кар'єри

Незважаючи на кількість домашніх завдань, які хлопець отримував у школі політології, його цікавила зовсім інша галузь. Він слухав класичну музику, цікавився живописом, блукав музеями і багато часу приділяв саморозвитку в цьому напрямку. Одного разу Крістіан зрозумів, що не хоче залежати від батьків. Після цього у 1928 році молодому ентузіастові вдалося переконати свого друга Жана Бонжака відкрити арт-галерею, де вони організовували виставки картин знаменитих художників. Галерея приносила невеликий дохід, але для Крістіана навіть цей результат був важливим, адже він заробляв власні кошти.

Так тривало до 1931 року, який став трагічним для майбутньої знаменитості. Його мати померла від раку, а бізнес батька зазнав банкрутства через шахраїв. З часом все майно Діорів продали на аукціонах, а сам Крістіан захворів на туберкульоз. Він переїхав у провінційне містечко, в якому винаймав дешеве житло.

Під час боротьби з недугою і депресією юнак згадав про мрію батьків – аби він став дипломатом. Хлопець вирішив відправитися в подорож СРСР. За час поїздки він побував на Кавказі, в Ленінграді та Криму. Після повернення в Париж йому довелося закрити галерею, оскільки вона не приносила великого доходу, а фінансування, яке йому забезпечували батьки, припинилося через чорну смугу в їхньому житті.

Він намагався знайти для себе роботу і відгукувався на різні пропозиції. Одного разу Крістіан запропонував своє резюме власникам паризького модного дому, аби влаштуватися туди адміністратором, однак вони відмовили йому, не підозрюючи, що перед ними стоїть майбутня легенда.

Якось хлопця запросив у гості знайомий, який працював у сфері моди. Після цього Крістіан не на жарт захопився малюванням ескізів, а саме – капелюшків і суконь. Він почав пропонувати свої ідеї кравцям і дизайнерам. Його малюнки почали розходитись по Парижу, як гарячі пиріжки. Їх одразу надрукували в модних журналах. Його імені ще ніхто не знав, але він вже ставав прикладом для наслідування і задавав тон майбутній моді. У 1937 році Крістіан Діор нарешті зміг переїхати в Париж, проплативши собі квартиру на деякий час вперед. Знаменитий на той час модельєр Робер Піге запропонував Крістіану стати художником для його модного журналу, на що він із задоволенням погодився.



Крістіан Діор 1955 рік / Getty Images

Коли розпочалася Друга світова війна, у 1939 році, Крістіан пішов в армію, де прослужив 12 місяців. Після того як повернувся, він одразу зайнявся пошуком роботи. Проте у воєнні часи людей в Парижі цікавило дещо інше, аніж мода.

З 1941 року він пішов працювати до знаменитого французького кутюр'є Люсьєна Лелонга. Довгий час він працював на нього, виконуючи його забаганки і підтримуючи його стиль. Однак потенціал Крістіана не міг довго залишатися в тіні і відсвічувати, тому прийшов його час сяяти. У 1942 році він відкрив свою парфумерну лабораторію. Крістіан настільки захопився магією поєднання ароматів, що дуже довго не міг зупинитися. Він створював нові аромати, які, як він стверджував, свідчили про жіночий шарм і їхню чарівність. Результатом його плідної праці на сьогодні є компанія Christian Dior Perfume. У нього навіть є декілька влучних цитат щодо запаху, яким користується жінка.

1. Парфум, яким користується жінка, розкаже про неї набагато більше, ніж її почерк.



2. Парфуми – необхідне доповнення особистості жінки, це завершальний акорд для сукні, це троянда, якою Ланкре підписував свої картини.



3. Духи - це неперевершений відтінок жіночої індивідуальності, це останній штрих образу.

Після закінчення війни будь-який бізнес став першим пріоритетом для Франції. Через десятки років захоплення Крістіан Діор нарешті наважився на те, аби створити свій Модний дім. У 1946 році він добився фінансової допомоги від бізнесмена і фабриканта Marcel Boussac. Цей чоловік, як ніхто інший на той час, розумівся на тканинах, фурнітурі і найголовніше – володів потрібною сумою для такої ризикової справи, як повірити творцеві ароматів на слово і вкласти гроші в його ідею створити Дім моди. 12 лютого 1947 року Крістіан Діор представив парижанам свою першу колекцію під назвою Corolle, яка пізніше увійде в історію як New Look.



Крістіан Діор 1950 рік / Getty Images

На своєму першому показі йому вдалося підкреслити жіночу тендітність і витонченість за рахунок тонкої талії і вдало продуманих аксесуарів. Його стиль не одразу прийняли у всьому світі, проте з часом вся Європа і Америка підхопили ідею і наслідували його поради.

Саме завдяки високому рівню чутливості і гострому інстинктові йому вдалося дати післявоєнній Франції нове життя і закріпити за Парижем назву "Столиця моди".

Знаменитий аромат Miss Dior був представлений, як доповнення до його колекції New Look. Парфум був випущений у флаконах у формі амфор і в лімітованому тиражі – 283 екземпляри.



Парфуми Miss Dior в первинному вигляді / Getty Images

У 1948 році Крістіан вирішив узаконити свій бізнес і юридично оформив ліцензію на створення власних моделей одягу у всіх регіонах Франції та цілому світі. Через декілька років в його компанії працювало понад 2000 тисячі людей, а 12 жовтня 1957 року, будучи на вершині своєї слави, Крістіан Діор помер від серцевого нападу. На момент смерті йому було лише 52 роки. Легендарний модельєр пропрацював у власному Домі моди близько десяти років. Після смерті Крістіана Діора будинок, у якому він жив із сім'єю, було відреставровано і в 1997 році було відкрито музей.



Будинок, у якому Крістіан Діор провів дитинство / Dior.com

Що створив Крістіан Діор?

1 . New Look

Його перша колекція під назвою New Look прийшла світ моди несподівано і повільно, однак впевнено. Це забезпечило трендові прижитися у післявоєнному суспільстві і стати трендом від минулого до сучасності.

New Look від Christian Dior – це широкі плечі, вузька талія, десятки метрів дорогоцінної тканини і велика кількість декоративних деталей.

2. Барний піджак

Поява знаменитого "барного піджака" говорила про те, що покоління жінок вже звільнилися від суспільних обмежень, але досі не готові позбутися своєї жіночності. Адже його стиль – легка шовкова або атласна тканина, вузька талія, красиві круглі ґудзики –впевнено говорив про те, що такий піджак повинна носити лише жінка.



"Барний піджак" 1946 рік / Getty Images

3. Спідниця-олівець

Один з головних винаходів Крістіана Діора – це вузька спідниця. Через її приталений стиль вона отримала назву "спідниця-олівець". Її довжина повинна була бути довшою за коліно. Спідниця стала незамінною частиною образів Christian Dior і відмінно поєднувалася з попередньо створеним барним піджаком. Він створив її, аби підкреслити звабливість згинів жіночого тіла. Дотепер спідниця-олівець вважається еталоном елегантності, вишуканості і стилю.

4. Створив кристали Swarovski

У 1955 році у Крістіана Діора з'явилося бажання аналізувати якість прикрас. Саме тоді він почав співпрацювати з художником по склу і засновником бренду Swarovski Даніелем Сваровскі. Разом вони створили неповторні колекції прикрас з гранованих кристалів з гірського кришталю.



Прикраси Dior 1957 рік / Getty Images