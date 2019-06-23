Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно

Літо лише розпочалось, але вже встигло обдарувати нас спекою. В такі дні важливо не забувати часто пити, не чекаючи відчуття спраги, і не тільки воду. Існують різні джерела поповнення водного балансу – овочі, фрукти, різноманітні напої. Якщо хочете спробувати щось незвичне – ось 5 напоїв, які ви швидко можете приготувати самостійно.

Яблучна вода

Один із найпростіших, але й найсмачніших напоїв. Берете кілограм будь-яких яблук, очищаєте від шкірки та кісточок, ріжете тоненькими скибочками, присипаєте цукром та заливаєте літром окропу, та варите 15 хвилин. Можна також додати цедру та сік з двох лимонів.



Яблучна вода

Після приготування дайте "яблучній воді" охолонути і процідить її. Пити напій можна або кімнатної температури, або з додаванням кубиків льоду.

А яким напоям у спеку надаєте перевагу ви? Пройдіть тест і перевірте, чи добре ви розбираєтеся в напоях: