Популярний український рок-гурт O.Torvald полюбляє сміливі музичні експерименти. Лідер колективу Євген Галич вирішив записати кавер на пісню "А тепер усе інакше" популярних у 90-х "Аква Віта". У карантинному відео знялися зірки українського шоу-бізнесу, що приємно вразило фанів.

Навіть попри карантин українським музикантам вдається випускати нові роботи, на які в сучасних умовах спрагло чекає публіка. Гурт O.Torvald презентував кавер на пісню "А тепер усе інакше" попколективу "Аква Віта", який здобув шалену популярність у 90-х. Відео вони опублікували на офіційному ютуб-каналі.

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Пісня, яку створили понад 20 років тому, стала актуальною для світового шоу-бізнесу зараз. Адже зірки, яким бракувало часу на особисте життя та сім'ю через щільний графік, концерти, репетиції та гастролі, тепер опинилися у нових карантинних реаліях.

"Я давно хотів "кавернути" цю пісню. Раніше на касетних дискотеках ми напивалися і голосно вривалися під "Аква Віта". На превеликий жаль, "тепер усе інакше", і вриватися стало складніше. Здоровий стьоб і кураж – наше все", – пояснив ідею лідер O.Torvald на особистій сторінці в інстаграмі.

O.Torvald – А тепер усе інакше: дивіться відео кавера онлайн

Героями запального кліпу O.Torvald стали знамениті колеги та друзі, які записали відео на кухнях власних квартир, в авто поряд з дружиною і дітьми, на природі та навіть на дитячому майданчику.

Разом з гуртом співали та веселились Надя Дорофеєва, Позитив, Володимир Остапчук, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil, KRUTЬ, KADNAY, фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець та багато інших. До слова, у кліпі з'явились і діти самого Євгена Галича.