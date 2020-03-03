O.Torvald презентували новий кліп, де показали коронавірус, збитий літак МАУ та війну в Україні

Популярний український рок-гурт O.Torvald після річної перерви у творчості знову відновлює свою діяльність. Сьогодні, 3 березня, музиканти презентували кліп на нову композицію "Ненавиджу Вас Всіх", в якому показали коронавірус, який в є в Україні, збитий літак МАУ та війну на сході України.

Гурт O.Torvald в новій відеороботі показав багато соціальних проблем і трагедій, які є в Україні та світі. Соліст колективу Женя Галич емоційно висловив своє ставлення до процесів, які зараз відбуваються в політичному та суспільному житті. Вокаліст зазначив, що прагнув звернути увагу на глобальні проблеми людства.

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В новому кліпі O.Torvald показано все те, що сьогодні мало б жахати, проте не завжди ми звертаємо увагу на ці речі, а деякі стають для нас звичними. Коронавірус Covid-19, збитий Іраном літак МАУ, війна на Донбасі, пожежі в Австралії, бійки депутатів у Верховній Раді та багато іншого потрапило на ролик до треку гурту.

У відео показано все те, що відбувається з нами кожного дня. Іноді ми забуваємо слідкувати за тим, що стосується не лише нас, але має відношення до іншого. Як правило, нас турбують тільки наші проблеми, а, на мій погляд, потрібно дивитися ширше. Принцип "моя хата скраю" вже давно не працює, потрібно діяти. І найменше, що ми можемо зробити, це звернути увагу на глобальні проблеми, які дійсно існують,

– прокоментував роботу Женя Галич.

O.Torvald – Ненавиджу Вас Всіх: дивіться відео онлайн

Коронавірус в Україні3 березня в Україні, а саме в Чернівцях, зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом Covid-19. Інфікованим виявився чоловік, який нещодавно повернувся із подорожі Італією. Пацієнт перебуває в інфекційному відділенні обласного комунального некомерційного підприємства Чернівецька обласна клінічна лікарня. Дружина хворого перебуває в самоізоляції у власній країні, у неї ознак коронавірусу немає. Також на самоізоляцію відправили 5 прикордонників, які контактували із хворим.

МОЗ запевняє, що ситуація під контролем та просить громадян не панікувати.

Станом на 3 березня в світі на коронавірус захворіли понад 90 тисяч людей. З них одужали майже 50 тисяч, а 3 тисячі померли.



Факти та міфи про коронавірус / інфографіка 24 каналу