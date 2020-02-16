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Оце був півфінал, – Сергій Притула поділився враженнями від другого півфіналу Нацвідбору

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Сергій Притула / Facebook / Сергій Притула

Відомий український телеведучий Сергій Притула цьогоріч втретє ста ведучим Національного відбору на Євробачення. Після другого півфіналу конкурсу він поділився враженнями від шоу.

Минулого тижня Притула розповів про перший півфінал конкурсу. Тоді він зізнався, що зараховував KRUTЬ до трійки фіналістів, адже вона дуже добре показала себе на репетиціях. По завершенню другого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 Сергій Притула опублікував на своїй сторінці у фейсбуці світлину, під якою поділився емоціями від ефіру. 

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Під час прямого ефіру Сергій наголошував на тому, що другий півфінал – це фестиваль голосів. Пізніше він ще раз це підтвердив у публікації.

Оце був півфінал! Чудова "заруба" сильних артистів!
– написав ведучий.

Також Сергій додав, що вже наступної суботи, 22 лютого, вся країна дізнається свого представника на Євробаченні-2020, яке відбуватиметься у Роттердамі. 

Нагадаємо, у фінал Національного відбору на найочікуваніший вокальний конкурс Євробачення-2020 пройшли: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT та David Axelrod.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Сергій Притула Євробачення 2020 Євробачення LifeStyle
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