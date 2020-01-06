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Оце декольте: 53-річна Сальма Гаєк шокувала фанів на червоній доріжці "Золотого глобусу"

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Сальма Гаєк / www.gettyimages.com

На будь-якій світській події кожна знаменитість намагається привернути до себе якомога більше уваги своїм образом. Дехто робить акцент на вишуканість та елегантність, хтось – на епатаж. Голлівудській акторці Сальмі Гаєк вдалося затьмарити багатьох на червоній доріжці "Золотого глобусу" 2020. Як зірка це зробила – дивіться на фото із церемонії нагородження престижними кінопреміями.

Сальма Гаєк є з тих жінок, які доводять те, що вік – це лише число у паспорті, а не зовнішність та внутрішня енергія. Так, акторка у 53 роки може похизуватися спокусливими формами, які вона не боїться демонструвати.

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На червону доріжку "Золотого глобусу" 2020 Гаєк вийшла у сексапільному образі з відвертим декольте. Стилісти одягнули Сальму у синьо-білу сукню, яку акторка доповнила блискучими босоніжками з ефектом металік і синіми сережками. 

 

Акторка також розмістила фото свого "аутфіта" на сторінці в інстаграмі. Протягом перших годин після публікації знімок назбирав більше одного мільйона вподобань та тисячі коментарів про її гарячий look.

"Ти виглядаєш фантастично, як завжди", "Тобі 53? Виглядаєш на 33!", "Мамасіта", "Дуже зваблива", – пишуть користувачі у мережі.

Сальма Гаєк
Сальма Гаєк / Getty Images

Сальма Гаєк
Сальма Гаєк / Getty Images

Сальма Гаєк
Сальма Гаєк / Getty Images

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Золотий глобус Еротика Голлівуд
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