Оце фігура: 44-річна Єва Лонгорія позувала в білосніжному комбінезоні Balmain

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Єва Лонгорія вражає своєю стрункою фігурою, а ще рік тому зірка "Відчайдушних домогосподарок" вперше стала мамою.

Лонгорія завітала на саміт TheWrap's Power Women, присвячений сильним та успішним жінкам. Захід відбувся у п'ятницю, 25 жовтня, в Санта-Моніці, Каліфорнія.

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На події багато популярних жінок виступили з промовами, якими закликали підтримувати одна одну. Серед зірок також була присутня вагітна Дженна Деван, яка показала округлий живіт в обтислій картатій спідниці.

Серед запрошених знаменитостей дуже ефектно виглядала молода зіркова мама Єва Лонгорія. Актриса підібрала розкішний образ. Вона позувала фотографам у білосніжному комбінезоні, який складався з широких штанів і жакета із золотими гудзиками з колекції Balmain.

 

 На саміті акторка заговорила про те, що здобути успіх в Голлівуді не є простим завданням, особливо для латиноамериканців.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Єва Лонгорія Голлівуд
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