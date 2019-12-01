Оце фігура: 46-річна Кейт Бекінсейл приголомшила пляжними знімками

46-річна голлівудська акторка Кейт Бекінсейл є однією із тих жінок, для кого вік – лише цифра. Знаменитість вразила підписників у соціальних мережах гарячими знімками.

Бекінсейл опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі світлини, на яких продемонструвала ідеальну струнку фігуру у бікіні. Протягом останніх двох днів акторка розмістила фото у двох пляжних образах.

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Для першого "аутфіту" зірка одягнула леопардовий бюстгальтер від купальника, доповнивши його білим низом, легкою накидкою і бежевими босоніжками. Другий look Кейт Бекінсейл складався з чорного бікіні і великого крислатого капелюха.

Свої секрети краси зірка фільму "Ван Гельсінг" не приховує – це регулярні заняття спортом і правильне харчування. 46-річна актриса намагається тренуватися не лише в залі, а й вдома, у літаку та інших місцях. Також Кейт щодня бігає вранці у будь-яку погоду та їсть часто маленькими порціями, щоб прискорювався метаболізм.



Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale



Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale



Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale



Кейт Бекінсейл / Instagram / @katebeckinsale