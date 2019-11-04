Оце фігура: Дженніфер Лопес запалила на сцені в Маямі у гарячому образі – фото

50-річна поп-співачка Дженніфер Лопес виступила на сцені HeartRadio Fiesta Latina в Маямі у суботу, 2 листопада. Для концерту зірка завжди підбирає яскраві сценічні образи, які ніколи не розчаровують.

На сцену iHeartRadio Fiesta Latina Джей Ло вийшла у сексапільному чорно-білому боді з колекції Michael Ngo з блискавкою і поясом.

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Фігура Дженніфер Лопес виглядає приголомшливо! Як відомо, секретом молодості і краси 50-річної знаменитості є регулярні заняття спортом, правильне харчування і відсутність шкідливих звичок.

Зірка фільму Hustlers доповнила свій сміливий образ колготами у сітку і високими блискучими ботфортами. Взуття було чорного кольору із срібними контрастними акцентами і надписами з прізвищем співачки.

Стилісти підготували артистці об'ємну укладку з локонами, а також насичений сценічний макіяж з акцентом на очах.



Дженніфер Лопес / Getty Images



​Дженніфер Лопес / Getty Images



​Дженніфер Лопес / Getty Images



​Дженніфер Лопес / Getty Images