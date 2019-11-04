Оце фігура: Дженніфер Лопес запалила на сцені в Маямі у гарячому образі – фото

630 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

50-річна поп-співачка Дженніфер Лопес виступила на сцені HeartRadio Fiesta Latina в Маямі у суботу, 2 листопада. Для концерту зірка завжди підбирає яскраві сценічні образи, які ніколи не розчаровують.

На сцену iHeartRadio Fiesta Latina Джей Ло вийшла у сексапільному чорно-білому боді з колекції Michael Ngo з блискавкою і поясом.

Читайте також: 50-річна Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото

Фігура Дженніфер Лопес виглядає приголомшливо! Як відомо, секретом молодості і краси 50-річної знаменитості є регулярні заняття спортом, правильне харчування і відсутність шкідливих звичок.

Зірка фільму Hustlers доповнила свій сміливий образ колготами у сітку і високими блискучими ботфортами. Взуття було чорного кольору із срібними контрастними акцентами і надписами з прізвищем співачки.

Стилісти підготували артистці об'ємну укладку з локонами, а також насичений сценічний макіяж з акцентом на очах. 

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
​Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
​Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
​Дженніфер Лопес / Getty Images

blog_ava
Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
сьогодні
10625
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Лопес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гастролерка MARUV: скандальна репутація та "дружба" з російською сценою
сьогодні 17:22 Гастролерка MARUV: скандальна репутація та "дружба" з російською сценою
Уляна Журба 876
Меттью Мак-Конегі – 50: найкращі ролі оскароносного актора
сьогодні 15:06 Меттью Мак-Конегі – 50: найкращі ролі оскароносного актора
Юлія Михайлова 1014
Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
сьогодні 13:22 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 9910
Анні Вінтур – 70: цитати найвпливовішої жінки в індустрії моди
3 листопада 20:21 Анні Вінтур – 70: цитати найвпливовішої жінки в індустрії моди
Анастасія Манюхіна 6733
Кендалл Дженнер – 24! Цікаві факти про супермодель, які вас здивують
3 листопада 09:26 Кендалл Дженнер – 24! Цікаві факти про супермодель, які вас здивують
Анастасія Манюхіна 2217
Новини
Більше новин
Залиште відгук