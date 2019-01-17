Оживити дотиком руки: у Львові відкрили виставку музичних інструментів 18 століття

У Львові відкрили унікальну інтерактивну виставку музичних інструментів 18 – початку 20 століть. Видобути звук з давнього інструмента можна лише одним доторком руки.

Саме сучасні медіа допомогли оживити старовинні музичні інструменти, які мовчали упродовж кількох століть.

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Хоча інколи старовинним музичним інструментам просто неможливо відреставрувати та дати звук, адже деякі у них деталі попересихали, потріскалися і виготовити нові буде дуже складно.

Тому у музеї пішли іншим шляхом: встановили мультимедійний екран, за допомогою якого відвідувачі можуть почути ці інструменти з експозиції.

Суть інтерактивної програми полягає у тому, що кожен відвідувач лише одним доторком руки може запустити мелодію інструмента тієї чи іншої епохи паралельно із синхронним зображенням, появою у вікні знакової постаті тієї епохи, чи то композитора, чи постаті, яка впливала на музичну культуру,

– сказав заступник директора Інституту народознавства НАН України Андрій Клімашевський.

Оновлена експозиція – це ще й нагода крім традиційних музичних інструментів: арфи, скрипки, побачити й екзотику минулих епох. До прикладу, клавікорд або механічний орган чи флейтовий годинник.



Механічний орган минулих епох

Прекрасна дизайнерська робота почату 19 століття, так званий, механічний органчик. Принцип роботи: є валик, запрограмована мелодія, яка за допомогою валика зчитується доторканням до металевих пластин. І таким чином створюється мелодія. По суті, це прототип сучасного диску,

– пояснив Андрій Клімашевський.

Один валик у такому інструменті – це одна мелодія, тому у шафці ховали кілька інших для зміни музики. Доповнили експозицію ще й українськими народними інструментами. Зокрема додали відреставровані торбан, бандуру і кобзу. Також планують розширити спектр мандоліною. Мультимедійна музична експозиція уже доступна для відвідувачів.