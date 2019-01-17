Оживити дотиком руки: у Львові відкрили виставку музичних інструментів 18 століття

62
У Львові відкрили інтерактивну виставку музичних інструментів 18 століття
У Львові відкрили інтерактивну виставку музичних інструментів 18 століття / 24 канал

У Львові відкрили унікальну інтерактивну виставку музичних інструментів 18 – початку 20 століть. Видобути звук з давнього інструмента можна лише одним доторком руки.

Саме сучасні медіа допомогли оживити старовинні музичні інструменти, які мовчали упродовж кількох століть.

Читайте також: Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач

Хоча інколи старовинним музичним інструментам просто неможливо відреставрувати та дати звук, адже деякі у них деталі попересихали, потріскалися і виготовити нові буде дуже складно.

Тому у музеї пішли іншим шляхом: встановили мультимедійний екран, за допомогою якого відвідувачі можуть почути ці інструменти з експозиції.

Суть інтерактивної програми полягає у тому, що кожен відвідувач лише одним доторком руки може запустити мелодію інструмента тієї чи іншої епохи паралельно із синхронним зображенням, появою у вікні знакової постаті тієї епохи, чи то композитора, чи постаті, яка впливала на музичну культуру,
– сказав заступник директора Інституту народознавства НАН України Андрій Клімашевський.

Оновлена експозиція – це ще й нагода крім традиційних музичних інструментів: арфи, скрипки, побачити й екзотику минулих епох. До прикладу, клавікорд або механічний орган чи флейтовий годинник.

Механічний орган минулих епох
Механічний орган минулих епох

Прекрасна дизайнерська робота почату 19 століття, так званий, механічний органчик. Принцип роботи: є валик, запрограмована мелодія, яка за допомогою валика зчитується доторканням до металевих пластин. І таким чином створюється мелодія. По суті, це прототип сучасного диску,
– пояснив Андрій Клімашевський.

Один валик у такому інструменті – це одна мелодія, тому у шафці ховали кілька інших для зміни музики. Доповнили експозицію ще й українськими народними інструментами. Зокрема додали відреставровані торбан, бандуру і кобзу. Також планують розширити спектр мандоліною. Мультимедійна музична експозиція уже доступна для відвідувачів.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Музика Новини Львова
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 790
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 609
Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
16 січня 17:40 Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
709
Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
16 січня 10:54 Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
1547
Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
15 січня 21:01 Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
1576
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
15 січня 17:08 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1117
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук