Оззі Осборн приголомшив дуетом з Елтоном Джоном: відео

Рок-легенда Оззі Осборн готується до випуску нового альбому Ordinary Man та не припиняє дивувати меломанів новинками своєї творчості. Один із треків артист несподівано записав з Елтоном Джоном.

Цікаво, що з королем поп-музики Оззі Осборн записав головний трек своєї платівки. Дуетна пісня Ordinary Man з'явилась на ютуб-каналі співака 9 січня та одразу ж привернула увагу всього світу. Все тому, що у композиції гармонійно поєднались манера співу рок-легенди Оззі Осборна та знаменитого поп-вокаліста Елтона Джона.

Все просто зійшлося. Slash є моїм добрим другом, як і Елтон. Коли я написав Ordinary Man, трек нагадав мені стару пісню Елтона, і я сказав : "Цікаво, чи заспівав би він в дуеті зі мною?" Ми запитали, і ось, Елтон Джон погодився, виконує свою вокальну партію та грає на фортепіано в пісні,

– поділився Оззі Осборн.

Прем'єра студійного альбому запланована на січень 2020 року. Згідно з анонсом, Ordinary Man міститиме 11 оригінальних пісень, створених Оззі Осборном упродовж 9-річної паузи. У дуеті з легендарним рок-артистом заспівали не тільки Елтон Джон, але й гурт Guns N 'Roses та співак Slash. А от до запису треків долучились знамениті музиканти Дафф Макаган і барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Сміт.

Слухайте нову пісню Оззі Осборна та Елтона Джона Ordinary Man: аудіо

Оззі Осборн та Елтон Джон – Ordinary Man: текст пісні

I was unprepared for fame

Then everybody knew my name

No more lonely nights it’s all for you

I have traveled many miles

I’ve seen tears and I’ve seen smiles

Just remember that it’s all for you

Don’t forget me as the colors fade

When the lights go down it’s just an empty stage

Ok

Yes I’ve been a bad guy

Been higher than the blue sky

And the truth is I don’t wanna die an ordinary man

I made momma cry

Don’t know why I’m still alive

Yes the truth is I don’t wanna die an ordinary man

Many times I lost control

They tried to kill my rock n roll

Just remember I’m still here for you

I don’t wanna say goodbye

When I do you’ll be alright

After all I did it all for you

Don’t forget me as the colors fade

When the lights go down it’s just an empty stage

Ok

Yes I’ve been a bad guy

Been higher than the blue sky

And the truth is I don’t wanna die an ordinary man

I made momma cry

Don’t know why I’m still alive

Yes the truth is I don’t wanna die an ordinary man

Yes I’ve been a bad guy

Been higher than the blue sky

And the truth is I don’t wanna die an ordinary man

I made momma cry

Don’t know why I’m still alive

Yes the truth is I don’t wanna die an ordinary man