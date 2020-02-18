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Оззі Осборн скасував концерти через смертельну хворобу

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Оззі Осборн / Фото: Getty Images

Популярний британський рок-музикант Оззі Осборн нещодавно дізнався про те, що в нього невиліковна хвороба Паркінсона. Через неї співак скасував усі концерти.

Представник артиста повідомляє, що Оззі скасував 17 виступів, які були заплановані на 2020 рік. Хвороба не дозволяє йому відправитися на гастролі. Про це йдеться у матеріалі видання Variety.

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У 71-річного рокера планувалося велике турне No More Tours 2 у Північній Америці. Проте він прийняв рішення скасувати концерти для того, щоб відновлюватися після різних проблем зі здоров'ям, які виникли минулого року.

Осборн зазначив, що у квітні цього року він відправляється на лікування до Швейцарії.

На жаль, я не зможу опинитися у Швейцарії раніше квітня, а лікування займає до двох місяців. Мені не хочеться скасовувати концерти в останній момент, тому повідомляю про це зараз,
– зізнався Оззі.

Оззі Осборн
Оззі Осборн / Instagram / @ozzyosbourne

Оззі Осборн – Straight to Hell: дивитись відео онлайн

 
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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові хвороби
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