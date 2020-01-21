Оззі Осборн зізнався про невиліковну хворобу: відома причина недуги

Легендарний британський рок-музикант став гостем шоу Good Morning America, під час якого зізнався, що в лютому минулого року в нього діагностували хворобу Паркінсона. Хвороба розвинулася після операції на шиї. Зараз співак понад усе прагне одужати та продовжити свою творчу кар'єру в гастрольних турах.

71-річний культовий виконавець сьогодні, 21 січня, оприлюднив свою хворобу, боротьба з якою триває близько року. На щастя, хворобу Паркінсона в Оззі Осборна виявили на ранніх стадіях, тому недуга не прогресує, але її симптоми більш ніж помітні.

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Рок-легенда вказала, що причиною захворювання стала травма на шиї після падіння під час свого останнього концерту в новорічну ніч 2018 року в Лос-Анджелесі. Музиканта прооперували, а згодом він став відчувати нервові болі.

Хвороба Паркінсона – повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне людям літнього віку або ж тим, хто хронічно отримував травми центральної нервової системи. Серед основних симптомів - тремор і сповільненість рухів, також захворювання може спричиняти депресивний стан, проблеми зі сном та пам'яттю.

Це Паркін 2, який є формою Паркінсона. Існує так багато різних типів Паркінсона. Це не смертний вирок, але це впливає на нерви у тілі. Це як у вас буде хороший день, потім ще один хороший день, а потім насправді поганий день,

– додала дружина Шерон Осборн.

Зараз він часто відчувє оніміння руки та холод у ногах. Попереду в Оззі Осборна тривале лікування. Він вже звертався за медичною допомогою до безлічі лікарів в Америці, проте жоден з них не зміг надати повноцінної допомоги зірці. Саме тому в квітні цього року його чекає поїздка швейцарського професора, який спеціалізується саме на цій формі хвороби.

Я ніяк не дочекаюся одужання, щоб продовжити гастролювати. Мені це потрібно. Музика – мій наркотик,

– зізнався співак.



Музикант Оззі Осборн / Twitter / @OzzyOsbourne