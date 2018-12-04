Пакуємо валізи: фахівці назвали 50 найкращих пляжів світу

Популярний ресур про подорожі FlightNetwork опитав понад 1200 тревел-журналістів, редакторів, блогерів і агентств та визначив п’ятдесятку найкращих морських узбережь світу.

Про це повідомляють на сайті видання.

Для оцінки пляжів респонденти повинні були оцінити пляжі за первозданністю краси, віддаленістю та якістю піску і води. Перше місце у рейтингу зайняв пляж Навайо, що розташований на грецькому острові Закінф, – більш відомий як Пляж корабельних аварій.

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Друге місце зайняло морське узбережжя Вайтхейвен-Біч на острові Вітсанді в Австралії, а третє – пляж Ель-Нідо на Філіппінах.

Ваші увазі пропонуємо топ-десятку найкращих пляжів з рейтингу FlightNetwork для ваших ідеальних подорожей.

Топ-10 найкращих пляжів світу в 2018 році:

1. Навайо, Греція



Пляж Навайо, Греція / TripAdvisor

2. Вайтхевен-Біч, Австралія

3. Ель Нідо, Філіппіни

4. Прайя до Санчо, Бразилія

5. Пляж Тулум, Мексика

6. Грейс-Бей, острів Теркс і Кайкос



Пляж Грейс-Бей, острів Теркс і Кайкос / TripAdvisor

7. Севен-Майл-Біч, Кайманові острови

8. Ансі Сурс Д'Аржан, Сейшели

9. Майя Біч, Таїланд

10. Варадеро, Куба



Пляж Варадеро, Куба / TripAdvisor