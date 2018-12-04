Пакуємо валізи: фахівці назвали 50 найкращих пляжів світу
Популярний ресур про подорожі FlightNetwork опитав понад 1200 тревел-журналістів, редакторів, блогерів і агентств та визначив п’ятдесятку найкращих морських узбережь світу.
Про це повідомляють на сайті видання.
Для оцінки пляжів респонденти повинні були оцінити пляжі за первозданністю краси, віддаленістю та якістю піску і води. Перше місце у рейтингу зайняв пляж Навайо, що розташований на грецькому острові Закінф, – більш відомий як Пляж корабельних аварій.
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Друге місце зайняло морське узбережжя Вайтхейвен-Біч на острові Вітсанді в Австралії, а третє – пляж Ель-Нідо на Філіппінах.
Ваші увазі пропонуємо топ-десятку найкращих пляжів з рейтингу FlightNetwork для ваших ідеальних подорожей.
Топ-10 найкращих пляжів світу в 2018 році:
1. Навайо, Греція
Пляж Навайо, Греція / TripAdvisor
2. Вайтхевен-Біч, Австралія
3. Ель Нідо, Філіппіни
4. Прайя до Санчо, Бразилія
5. Пляж Тулум, Мексика
6. Грейс-Бей, острів Теркс і Кайкос
Пляж Грейс-Бей, острів Теркс і Кайкос / TripAdvisor
7. Севен-Майл-Біч, Кайманові острови
8. Ансі Сурс Д'Аржан, Сейшели
9. Майя Біч, Таїланд
10. Варадеро, Куба
Пляж Варадеро, Куба / TripAdvisor