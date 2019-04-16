Палає частина цивілізації, – Святослав Вакарчук про пожежу в Нотр-Дамі
Весь світ e розпачі: знаменитий Собор Паризької Богоматері, що є однією з найвеличніших споруд Парижа, спалахнув через ремонтні роботи. І хоч вогонь вже встигли ліквідувати, люди засипають мережу щемливими дописами. Серед них – лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
На сторінці у соціальній мережі Twitter знаменитий українець прокоментував пожежу в Нотр-Дамі. Святослав Вакарчук зізнався, що у Парижі горить не просто будівля та історична пам'ятка. Собор Паризької Богоматері давно став символом Франції, його візитною карткою та частинкою суспільства.
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Палає частина цивілізації, не просто пам'ятка культури, архітектури. Люди, бережіть один одного, мир і собори, "собори своїх душ",
– написав Святослав Вакарчук.
Окрім цього, лідер гурту "Океан Ельзи" звернувся до французів зі словами підтримки. Святослав Вакарчук сподівається, що Собор Паризької Богоматері зуміють відновити.
"Дуже боляче бачити символ європейської культури у вогні... Я сподіваюся, що відновлення Нотр-Даму можливе... Всі мої молитви і підтримка з французьким народом і всіма католиками", – додав він.
Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео