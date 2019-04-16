Палає частина цивілізації, – Святослав Вакарчук про пожежу в Нотр-Дамі

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Пожежа в Нотр-Дамі: реакція Святослава Вакарчука
Пожежа в Нотр-Дамі: реакція Святослава Вакарчука / Twitter / @okeanelzy

Весь світ e розпачі: знаменитий Собор Паризької Богоматері, що є однією з найвеличніших споруд Парижа, спалахнув через ремонтні роботи. І хоч вогонь вже встигли ліквідувати, люди засипають мережу щемливими дописами. Серед них – лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

На сторінці у соціальній мережі Twitter знаменитий українець прокоментував пожежу в Нотр-Дамі. Святослав Вакарчук зізнався, що у Парижі горить не просто будівля та історична пам'ятка. Собор Паризької Богоматері давно став символом Франції, його візитною карткою та частинкою суспільства. 

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Палає частина цивілізації, не просто пам'ятка культури, архітектури. Люди, бережіть один одного, мир і собори, "собори своїх душ",
– написав Святослав Вакарчук. 

Окрім цього, лідер гурту "Океан Ельзи" звернувся до французів зі словами підтримки. Святослав Вакарчук сподівається, що Собор Паризької Богоматері зуміють відновити. 

"Дуже боляче бачити символ європейської культури у вогні... Я сподіваюся, що відновлення Нотр-Даму можливе... Всі мої молитви і підтримка з французьким народом і всіма католиками", – додав він. 

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео

 

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Як виглядає Собор Паризької Богоматері після пожежі: фото
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Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Архітектура Новини LifeStyle Музика Святослав Вакарчук Океан Ельзи LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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