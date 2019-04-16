Палає частина цивілізації, – Святослав Вакарчук про пожежу в Нотр-Дамі

Весь світ e розпачі: знаменитий Собор Паризької Богоматері, що є однією з найвеличніших споруд Парижа, спалахнув через ремонтні роботи. І хоч вогонь вже встигли ліквідувати, люди засипають мережу щемливими дописами. Серед них – лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

На сторінці у соціальній мережі Twitter знаменитий українець прокоментував пожежу в Нотр-Дамі. Святослав Вакарчук зізнався, що у Парижі горить не просто будівля та історична пам'ятка. Собор Паризької Богоматері давно став символом Франції, його візитною карткою та частинкою суспільства.

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Палає частина цивілізації, не просто пам'ятка культури, архітектури. Люди, бережіть один одного, мир і собори, "собори своїх душ",

– написав Святослав Вакарчук.

Окрім цього, лідер гурту "Океан Ельзи" звернувся до французів зі словами підтримки. Святослав Вакарчук сподівається, що Собор Паризької Богоматері зуміють відновити.

"Дуже боляче бачити символ європейської культури у вогні... Я сподіваюся, що відновлення Нотр-Даму можливе... Всі мої молитви і підтримка з французьким народом і всіма католиками", – додав він.

Палає частина цивілізації,не просто пам'ятка культури, архітектури. Люди, бережіть один одного,мир і собори, "собори своїх душ" #NotreDame — Океан Ельзи (@okeanelzy) 15 квітня 2019 р.

It’s so painful to see the symbol of European culture aflame... I hope #NotreDameCathedral recovery is possible...I send all my prayers and support to the French people and to all Catholics. — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 16 квітня 2019 р.

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео