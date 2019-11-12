Пальто "чебурашка": як Дженніфер Лопес носить трендову шубу з екохутра
Пальто "чебурашка" – довга шубка з екохутра – досі залишається актуальною цього сезону. Популярна співачка Дженніфер Лопес, яка відома також своїм почуттям стилю, показує, як носити шубу у прохолодну погоду.
Дженніфер Лопес показала стильний і зручний casual-образ, опублікувавши нові знімки на своїй сторінці в інстаграмі.
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На фото Джей Ло позує разом зі своєю 11-річною дочкою Еммою. Артистка доповнила публікацією хештегом "чисте сонячне світло".
Знаменитість позує у широких джинсах, светрі коричневого відтінку, теплій шапці та в бежевій шубці з екохутра, яку ще часто називають "чебурашкою". Співачка доповнила свій образ білими кросівками.
Світлини протягом перших годин після публікації назбирали понад 1,4 мільйона вподобань і тисячі коментарів.
Дженніфер Лопес і дочка Емма / Instagram / @jlo
Дженніфер Лопес і дочка Емма / Instagram / @jlo