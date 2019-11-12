Пальто "чебурашка": як Дженніфер Лопес носить трендову шубу з екохутра

91 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес і дочка Емма
Дженніфер Лопес і дочка Емма / Instagram / @jlo

Пальто "чебурашка" – довга шубка з екохутра – досі залишається актуальною цього сезону. Популярна співачка Дженніфер Лопес, яка відома також своїм почуттям стилю, показує, як носити шубу у прохолодну погоду.

Дженніфер Лопес показала стильний і зручний casual-образ, опублікувавши нові знімки на своїй сторінці в інстаграмі

Читайте також: По-королівськи витончено: Кейт Міддлтон вразила вбранням для зустрічі з волонтерами

На фото Джей Ло позує разом зі своєю 11-річною дочкою Еммою. Артистка доповнила публікацією хештегом "чисте сонячне світло".

Знаменитість позує у широких джинсах, светрі коричневого відтінку, теплій шапці та в бежевій шубці з екохутра, яку ще часто називають "чебурашкою".  Співачка доповнила свій образ білими кросівками.

Світлини протягом перших годин після публікації назбирали понад 1,4 мільйона вподобань і тисячі коментарів. 

Дженніфер Лопес і дочка Емма
Дженніфер Лопес і дочка Емма /  Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес і дочка Емма
Дженніфер Лопес і дочка Емма / Instagram / @jlo

blog_ava
Чикаго рекордно засипало снігом: фото, відео
сьогодні
11628
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Дженніфер Лопес Зіркові мами Зіркові діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Попелюшка Грейс Келлі: історія однієї принцеси
сьогодні 15:38 Попелюшка Грейс Келлі: історія однієї принцеси
Юлія Девда 1711
Учасниця Х-Фактору та Голосу країни Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
сьогодні 13:35 Учасниця Х-Фактору та Голосу країни Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
Юлія Девда 475
Енн Гетевей – 37: п’ятірка вражаючих фільмів акторки, від яких неможливо відірватися
сьогодні 11:40 Енн Гетевей – 37: п’ятірка вражаючих фільмів акторки, від яких неможливо відірватися
Юлія Турелик 1179
"Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
сьогодні 10:37 "Сирота Бруклін": кіно Едварда Нортона з ним же у головній ролі
Юлія Ліпенцева 237
Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
11 листопада 20:02 Куди піти у Києві у листопаді: афіша найцікавіших подій
Уляна Журба 760
Новини
Більше новин
Залиште відгук