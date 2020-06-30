На палубі яхти: Настя Каменських на водній прогулянці в Одесі – фото
Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, виступила в одному із клубів Одеси. Вона рада повернутися до концертів після тривалого карантину і вирішила поєднати роботу із відпочинком.
Фото з морської прогулянки артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Настя обожнює подорожувати. Через пандемію коронавірусу зараз це складно і небезпечно робити, тому співачка насолоджується кожним моментом, коли їй вдається вибратися з дому.
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Настя Каменських на яхті
Ймовірно, коханий NK Потап вирішив влаштувати своїй обраниці вечірню прогулянку на яхті. Напевно, кожна дівчина була б в захваті від такого сюрпризу і Настя не є винятком. Вона сповна насолодилася цим вечором та відпочила від щоденних турбот.
Каменських позувала на палубі у білому худі, а ноги накрила білосніжним пледом. На тлі бачимо неймовірно красиве небо. Волосся NK зібрала у зачіску зверху, а на обличчі вирішила не робити макіяж та похизувалася природною вродою.
"І я собі думаю: "Який чудовий світ"", – коротко підписала фото виконавиця.
Настя Каменських на палубі яхти / Instagram / @kamenskux