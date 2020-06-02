Акторка і модель Памела Андерсон не нудьгує на карантині. Зірка активно роздає інтерв'ю західним ЗМІ, розкриваючи деталі своєї кінокар'єри та особистого життя. Так, днями Памела пригадала свій культовий образ з серіалу "Рятувальники Малібу" і розповіла, куди подівся яскравий червоний купальник зі зйомок.

Як передає Fox News, після закриття знаменитого у всьому світі проєкту всі зірки серіалу отримали шалену популярність. Окрім цього, мільйони фанатів залюбки повторювали пляжні образи головних героїв стрічки, тому червоні суцільні купальники у стилі "Рятувальників Малібу" можна було побачити чи не на всіх пляжах. Та що сталось із тими вбраннями, які були на знімальному майданчику – розповіла Памела Андерсон.

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За словами телезірки, після того, як у 2001 році на екран вийшли останні епізоди серіалу, вона забрала собі знаменитий купальник. Наразі вбрання зберігається у маєтку Памели Андерсон, і акторка запевняє, що навіть після 20 років вона з легкістю приміряє його.

Купальник лежить у верхньому ящику мого комоду! І він досі мені підходить за розміром. Іноді одягаю його, щоб розважитись з моїми друзями, або просто ношу вдома,

– розповіла Памела Андерсон.



Памела Андерсон у серіалі "Рятувальники Малібу" / Фото Pinterest

Що відомо про серіал "Рятувальники Малібу"

Перші епізоди серіалу "Рятувальники Малібу" вийшли у 1989 році і з того часу упродовж 12 років не втрачали популярність. Кінострічка розповідала про рятувальну бригаду, яка щодня стикалась з новими труднощами та часто допомагала правоохоронцям у розкритті кримінальних справ.

Однак секретом успіху стрічки був не тільки захопливий сюжет, але й головні герої. У серіалі зіграли голлівудські актори Девід Гассельгофф, Памела Андерсон, Ясмін Бліт, Александра Пол, Паркер Стівенсон, Майкл Ньюман, Джеремі Джексон, Джина Лі Нолін та інші. Всі вони поставали перед глядачами в червоних купальниках, які стали своєрідною візиткою серіалу.

Після завершення телепроєкту актори прокинулись шалено популярними, а Памелу Андерсон і досі називають секс-символом Голлівуду.



Серіал "Рятувальники Малібу" / Фото IndieWire