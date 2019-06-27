Памела Андерсон оригінально відповіла на заяву екс-коханого: фото

Вперше після гучного розриву 51-річна Памела Андерсон здійснила публічний вихід. Однак увагу громадськості привернув не так її образ, як напис, який виднівся на пишному бюсті моделі.

У середу, 26 червня, Памела Андерсон потрапила в об'єктив папараці в аеропорту Лос-Анджелеса. Туди модель приїхала з Франції, де до цього часу проживала з футболістом Аділем Рамі. Однак гучний розрив стосунків змусив зірку поквапно переїхати додому.

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Для подорожі Памела Андерсон обрала не буденне вбрання. Знаменита американка красувалась перед камерами у футболці та атласній спідниці. Сонцезахисні окуляри, клатч і туфлі-човники завершили її стильний look. Супроводжували модель охоронці.

Чималу увагу громадськості і ЗМІ привернув надпис, який виднівся на футболці Памели Андерсон – trurh, що в перекладі означає "правда". Раніше це вбрання модель одягала в підтримку автора WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який втратив еквадорське громадянство та був заарештований. Однак нещодавній розрив стосунків з Аділем Рамі наштовхнув всіх на думку, що цей надпис був своєрідною відповіддю на заяву футболіста.

Що відомо про розрив стосунків Памели Андерсон?

Після 2-річних стосунків інсайдери підозрювали, що Памела Андерсон та Аділь Рамі одружаться. Проте пара несподівано оголосила про свій розрив. Сталось це 25 червня 2019 року.

На своїй сторінці в Instagram Памела Андерсон заявила, що її бойфренд вів подвійне життя та крутив роман зі ще однією жінкою. Довідавшись про зраду, вона забрала свої речі з помешкання 33-річного Аділя Рамі та розповіла всьому світу, що думає про екс-коханого.

Це так важко прийняти. Останні два роки мого життя були великою брехнею. Мене обманули, змусили повірити, що у нас було "велике кохання". Я спустошена, дізнавшись про це декілька днів тому... Він брехав всім. Як таке можливо – контролювати два жіночих серця і думки – я впевнена, були й інші. Він чудовисько!

– заявила Памела Андерсон.

Сам Аділь Рамі вирішив прокоментувати гостру заяву екс-коханої. Футболіст обрав більш стриману форму, зізнавшись, що Памела Андерсон була для нього особливою жінкою, до якої він завжди матиме повагу. Футболіст переконує, що модель називає "подвійним життям" його спілкування з дітьми та екс-дружиною.

"Розставання ніколи не буває легким. І часто в такий час сильні емоції беруть гору... На конкретну ситуацію, про зради, я все ж хочу пролити світло. Для себе я вважаю неможливим вести подвійне життя. Я лише намагаюся зберегти стабільні стосунки зі своїми дітьми і їхньою матір'ю Сидоні, яку я також глибоко поважаю. Мабуть, я повинен був бути більш "прозорим" у цих стосунках", – зауважив Аділь Рамі.