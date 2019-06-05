Памела Андерсон підкреслила пишні форми міні-сукнею: фото

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Памела Андерсон з Аділем Рамі
Памела Андерсон з Аділем Рамі / www.gettyimages.com

Життю американської моделі та акторки Памели Андерсон можуть позаздрити чимало людей. Вона – успішна, заможна та щаслива жінка, яка вміє розбавляти будні яскравими заходами. Так, днями зірка побувала на кабаре-шоу, де засяяла у грайливій міні-сукні.

Це був не звичайний публічний вихід, а романтичне побачення Памели Андерсон з її молодим бойфрендом – футболістом Аділем Рамі. Відтак перед фотографами акторка щасливо посміхалась, не відходячи від свого 33-річного коханого. 

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Знаменита пара сходила на кабаре-шоу Bionic ShowGi. Перформанс відбувся у паризькому клубі Crazy Horse, де на Памелу Андерсон та Аділя Рамі вже чекали фотографи.

До виходу 51-річна зірка відповідально підготувалась, обравши досить пікантне вбрання. Вона красувалась у чорній міні-сукні з бретельками, під яку не вбрала білизну. Свій образ Памела Андерсон доповнила туфлями-човниками та маленькою сумочкою. Варто зазначити, що з роками Памела Андерсон не втратила своєї сексуальності, що вкотре продемонструвала під час публічного виходу. 

Памела Андерсон
Памела Андерсон / Getty Images

Акторка Памела Андерсон на побаченні
Акторка Памела Андерсон на побаченні / Getty Images

Що відомо про стосунки Памели Андерсон та Аділя Рамі? 

У 2017 році західні ЗМІ вперше заговорили про роман Памели Андерсон з Аділем Рамі, який молодший за неї на 18 років. Після підтвердження інформації про стосунки акторка переїхала до Франції, де активно з'являлась на публіці спільно зі своїм бойфрендом. Окрім цього, Памела Андерсон підтримувала коханого на всіх футбольних матчах, в яких він брав участь. 

Та ідилія тимчасово завершилась, коли акторка вирішила розірвати стосунки і вивезла з помешкання футболіста свої речі. Сталось це восени 2018 року. Памела Андерсон аргументувала таке рішення тим, що через неї Аділь Рамі не приділяє достатньо часу своїм дітям від першого шлюбу. Тому зірка вирішила не стояти на заваді батьківським стосункам та покинути бойфренда. 

Однак після 6-місячної перерви пара знов засвітилась на публіці, тримаючи одне одного за руку. За словами інсайдерів, Аділь Рамі вирішив всі спірні питання та був ініціатором возз'єднання з Памелою Андерсон. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Памела Андерсон
Джерело: LifeStyle 24
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