Памела Андерсон почала втрачати вагу після скандального розриву з Аділем Рамі, – ЗМІ

Американська модель Памела Андерсон вирішила не впадати у відчай через можливий судовий позов та скандал щодо розриву з 33-річним Аділем Рамі. Зірка вже втратила кілька кілограмів та почувається чудово.

Як повідомляє The Daily Mail з посиланням на інсайдерів, розрив роману та повернення до Лос-Анджелеса вплинуло на емоційний стан Памели Андерсон та її зовнішній вигляд. Через стрес вона за короткий час втратила понад 4 кілограмів.

Читайте також: Скандал за участю Памели Андерсон та Аділя Рамі: модель надала докази домашнього насилля

Зараз Пем щасливіша, ніж будь-коли, і навіть почала стрімко худнути. За короткий термін вона змогла скинути 4,5 кілограма. Вона дуже рада цьому,

– розповіла подруга Памели Андерсон.

Окрім цього, інсайдери таблоїда запевнили, що модель зовсім не боїться залишитись одинокою, адже після новин про розрив з Аділем Рамі залицяльники повертаються у її життя.

"Нарешті вона вільна від Рамі, його токсичної любові та егоїстичної поведінки його родичів. Всі вони просто захищають руку, яка їх годує... А Памела вже має багато залицяльників, які в захваті від того, що вона вільна", – додав інсайдер.

Що відомо про скандальний розрив Памели Андерсон та Аділя Рамі

Наприкінці червня Памела Андерсон заявила, що остаточно завершила стосунки з Аділем Рамі. Сталось це після 2 років роману та переїзду до Франції. У заяві Памела назвала екс-коханого чудовиськом та зізналась, що він вів "подвійну гру", змушуючи її жити в обмані.



Водночас Аділь Рамі спростував всі слова про зраду. Футболіст зізнався, що "подвійним життям" модель називає його спілкування з дітьми від попереднього шлюбу. "Для себе я вважаю неможливим вести подвійне життя. Я лише намагаюся зберегти стабільні стосунки зі своїми дітьми і їхньою матір'ю Сідоні, яку я також глибоко поважаю", – зауважив Аділь Рамі.



Та на цьому Памела Андерсон не зупинилась. Зірка опублікувала резонансне зізнання, в якому написала, що була жертвою домашнього насилля. Згодом вона надала докази цьому. На такі слова Аділь Рамі відповів рішуче: він запевнив своїх прихильників, що американська зірка переходить всі межі, а за наклеп буде відповідати у суді. Водночас екс-дружина спортсмена Сідоні Б'ємонт стала на захист Аділя, додавши, що із тираном вона б ніколи не залишала своїх дітей.