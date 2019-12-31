24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Памела Андерсон показала своїх синів: як виглядають нащадки секс-символу

201 Читать новость на русском
Памела Андерсон / Instagram / @pamelaanderson

Американська акторка , яка назавжди увійшла в історію світового кінематографу завдяки ролі в комедії "Рятівники Малібу", приголомшила мережу світлиною своїх дорослих синів. На кадрах хлопці постали під час однієї зі спільних фотозйомок.

Легендарна акторка часто шокує прихильників відвертими світськими образами та не менш пікантними зйомками. На сторінках її соціальних мереж часто з'являються результати роботи для найвідоміших глянців. 

Читайте також: Клуб самотніх сердець: які зіркові пари розлучилися у 2019 році

Проте нещодавно зірка вразила підписників чорно-білою світлиною, на якій зображені її дорослі сини. 23-річний актор Брендон Томас Лі та 22-річний гітарист Ділан Джаггер Лі. Хлопці позували разом у чорних костюмах із довгим ременем, тримаючись за руки. 

Мої дикі красиві хлопчики,
– з гордістю прокоментувала Памела Андерсон. 

сини памели андерсон
Дорослі сини Памели Андерсон / Instagram / @pamelaanderson

На іншому кадрі молодший син Ділан Джаггер Лі, який прославився своєю любов'ю до серфа і музики, постав вже сам. Хлопець емоційно позує на камеру, обравши досить зухвалу позу. 

син памели андерсон
Син Памели Андерсон Ділан Джаггер Лі / Instagram / @pamelaanderson

Нагадаємо, що зіркові батьки Памела Андерсон та барабанщик Томмі Лі в дитинстві відправили синів до школи-інтернату у Ванкувері, щоб вони були подалі від Голлівуду. Наразі брати повернулися до Лос-Анджелесу й активно займаються розбудовою своєї кар'єри. 

Семеро українців очікують ймовірної екстрадиції з Польщі до Росії
сьогодні
9026
Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Памела Андерсон Голлівуд Зіркові діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:43 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 21093
30 грудня 20:11 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 5940
30 грудня 16:30 Навіть через біль і страх йду вперед, – Sonya Kay розповіла про творчість і майбутнє весілля
Юлія Михайлова 776
30 грудня 16:01 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 40237
30 грудня 15:04 10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair
Марта Вересюк 759
Новини
Більше новин
Залиште відгук