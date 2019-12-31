Памела Андерсон показала своїх синів: як виглядають нащадки секс-символу

Американська акторка , яка назавжди увійшла в історію світового кінематографу завдяки ролі в комедії "Рятівники Малібу", приголомшила мережу світлиною своїх дорослих синів. На кадрах хлопці постали під час однієї зі спільних фотозйомок.

Легендарна акторка часто шокує прихильників відвертими світськими образами та не менш пікантними зйомками. На сторінках її соціальних мереж часто з'являються результати роботи для найвідоміших глянців.

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Проте нещодавно зірка вразила підписників чорно-білою світлиною, на якій зображені її дорослі сини. 23-річний актор Брендон Томас Лі та 22-річний гітарист Ділан Джаггер Лі. Хлопці позували разом у чорних костюмах із довгим ременем, тримаючись за руки.

Мої дикі красиві хлопчики,

– з гордістю прокоментувала Памела Андерсон.



Дорослі сини Памели Андерсон / Instagram / @pamelaanderson

На іншому кадрі молодший син Ділан Джаггер Лі, який прославився своєю любов'ю до серфа і музики, постав вже сам. Хлопець емоційно позує на камеру, обравши досить зухвалу позу.



Син Памели Андерсон Ділан Джаггер Лі / Instagram / @pamelaanderson

Нагадаємо, що зіркові батьки Памела Андерсон та барабанщик Томмі Лі в дитинстві відправили синів до школи-інтернату у Ванкувері, щоб вони були подалі від Голлівуду. Наразі брати повернулися до Лос-Анджелесу й активно займаються розбудовою своєї кар'єри.