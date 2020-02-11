Памела Андерсон розлучилася з чоловіком після того, як він погасив її борги: деталі

Чутки про справжню причину розлучення секс-символу з кінопродюсером Джоном Пітерсом викликали значно більший резонанс, ніж їхнє несподіване весілля. Чоловік не став миритися з брехнею, та вирішив особисто зізнатися, що Памела Андерсон обвела його навколо пальця.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що шлюб Памели Андерсон та Джона Пітерса розпався після смс-повідомлення чоловіка, який у свої 74 роки зовсім не був готовий до бурхливого подружнього життя на відстані. Тепер сам кінопродюсер поспішив спростувати чутки та назвав істину причину, яка призвела до розриву.

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Як зізнався Джон Пітерс виданн ю Page Six, незважаючи на те, що перебував у стосунках з іншою, він погодився на цей шлюб, який ініціювала сама кіноакторка. Для чоловіка це була справжня мрія, адже впродовж 30 років його почуття до Памели Андерсон не згасали. Тепер продюсер називає себе "старим дурнем", адже 52-річна фотомодель пішла під вінець з корисливих цілей. Джон витратив на кохану чималу суму, оплативши її борги та повністю замінивши її гардероб.

Я кинув все заради Пам. Вона заборгувала майже 200 тисяч доларів і не мала жодного способу, щоб сплатити їх,

– зазначив кінопродюсер.



Памела Андерсон з чоловіком Джоном Пітерсом / Us Weekly

Проте чоловік запевнив, що навіть 12 днів шлюбу стали для нього "прекрасним феєричним коханням". Але його лякала шлюбна тяганина й він усвідомив, що в 74 роки прагне простого спокійного життя, а не інтернаціональної любові.

Кінопродюсер досі згоден зайнятися просуванням акторської кар'єри 52-річного секс-символу. Джон Пітерс пропонує Памелі Андерсон зйомки в його майбутньому фільмі "Приватний танцюрист". Чоловік переконаний, що нова картина стане справжнім проривом для коханої.

Нагадаємо, що 20 січня 2020 року 52-річна кіноакторка та фотомодель пішла під вінець з 74-річним американським кінопродюсером Джоном Пітерсом. Закохані не стали зволікати з весіллям та взяли шлюб на закритій церемонії в Малібу. Проте почуттів вистачило лише на 12 днів. 2 лютого преса по всьому світу рясніла заголовками про їхній розрив.