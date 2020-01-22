Памела Андерсон таємно одружилась з культовим продюсером Джоном Пітерсом

52-річна кіноакторка та фотомодель пішла під вінець з 74-річним американським кінопродюсером Джоном Пітерсом. Пара познайомилася близько 35 років тому, проте їхній роман тривав лише кілька місяців. Закохані не стали зволікати з весіллям та взяли шлюб на закритій церемонії в Малібу.

Легендарний секс-символ після численних спроб створити міцний союз наважилася вп’яте стати дружиною. Під вінець зірка пішла зі своїм давнім другом кінопродюсером Джоном Пітерсом. Про таємне весілля знаменитість повідомила у досить незвичний спосіб. До редакції видання The Hollywood Reporter вона надіслала чуттєві вірші, у яких зізналася про почуття до свого обранця.

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Пара зіграла весілля 20 січня в Малібу. Церемонія була закритою. Їхній роман зав’язався лише кілька місяців тому, попри десятки років знайомства. Свої почуття подружжя тримало в таємниці до самого весілля, а після офіційного оформлення шлюбу не змогло стримати особистого щастя від громадськості.

Їхнє знайомство відбулось у середині 80-х в особняку Playboy, коли юна 19-річна Памела Андерсон лише переїхала до Лос-Анджелеса підкорювати Голлівуд з рідної Британської Колумбії.

Вже тоді Джон Пітерс помітив великий потенціал красуні. Він відмовляв її від зйомок в Playboy, проте амбітна білявка вважала його занудою та не зважила на поради.

Я зайшов і побачив цього маленького ангела, який сидів у барі. Це була Паммі. Їй було 19 років. Я знав, що вона буде великою зіркою. Звичайно, Гефнер любив її і бачив її красу. Памела була дівчиною, яка без макіяжу була чудовою. Вона була дуже розумна і дуже талановита,

– зізнався кінопродюсер раніше в одному з інтерв’ю.



Американський кінопродюсер Джон Пітерс / Getty Images

Саме кінопродюсер свого часу допоміг Памелі Андерсон розпочати кар’єру в кіно. Він спонсорував її заняття з танців, акторської майстерності та вокалу.

Ще тоді Джон Пітерс запропонував фотомоделі одружитися, проте її відмова базувалася на значній різниці у віці. Слова продюсера були пророчими, адже він переконав красуню, що за 30 років вік не стане перепоною для подружнього життя.

У ній є набагато більше, ніж здається на перший погляд, інакше я б не покохав її так сильно. Всюди є красиві дівчата. Я міг би вибрати будь-яку, але протягом 35 років я хотів тільки Памелу. Вона робить мене диким, в хорошому сенсі. Вона надихає мене. Я захищаю її і ставлюся до неї так, як вона того заслуговує,

– запевнив Джон Пітерс .



Памела Андерсон / Instagram / @pamelaanderson

Цей шлюб став п’ятим для обох зірок. Першим чоловіком Андерсон був рокер Томмі Лі, з яким вона перебувала в шлюбі три роки і народила двох синів. Другим чоловіком актриси був відомий рок-музикант Кід Рок, але через рік пара розлучилася. Згодом Памела двічі виходила заміж за гравця в покер Ріка Саломона, однак їхні стосунки остаточно закінчилися в 2015 році.

Особисте життя Пітерса не менш насичене. Він чотири рази одружився і має п'ятьох дітей. Джон Пітерс мав гучні особисті та ділові стосунки з Барбра Стрейзанд у середині 1970-х та 1980-х років.