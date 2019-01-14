Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів

Без цих смаколиків не обійдеться жоден святковий стіл, а як же їх полюбляють діти. Здається, що без них і свято не є святом! Начинням для пампушків може бути рожа, вишня, мак, згущене молоко та різноманітне варення домашнього приготування.

Для приготування тіста на пампушки нам потрібно:

500 грам борошна

20 грам дріжджів

110 грам яєць

250 мл молока

70 грам цукру

50 грам холодного вершкового масла

1 чайна ложка солі

Пампушки із вареним згущеним молоком

Просіяну муку з'єднуємо із дріждами, додаємо цукор та сіль – ретельно перемішуємо інгредієнти руками. Додаємо попередньо охолоджене масло нарізане невеликими кубиками.

Молоко та яйця злегка збиваємо вінчиком та вливаємо у суміш із муки. Замішувати тісто потрібно протягом години або до еластичності тіста. До тіста, під час його замішування, не потрібно додавати муку – це може зробити тісто забитим та важким.

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Коли тісто стає еластичним та не липне до рук, залишаємо його "підійти" в теплому місці, попередньо накривши його рушником. Достатньо буде години часу.

Наступним важливим етапом у приготуванні тіста є його повторне "підняття", але вже сформованими кульками на пергаменті, змащеному вершковим маслом, щоб пампухи не прилипали до поверхні.

Залишаємо кульки на півтори години, накривши їх рушником. Пампухи мають піднятись у три рази.

Рецепт приготування пампушків на свята

Для смаження та начинки пампухів потрібно:

1 літр соняшникової олії

цукрова пудра

варене згущене молоко

пергамент для випікання

паперові рушники

У маленькій, але глибокій каструлі розігріваємо соняшникову олію до 190 градусів.

Якщо температура буде нижчою, пампухи будуть вбирати зайву олію, якщо вища – будуть горіти, серединка при цьому не випечеться.

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Обсмажуємо пампухи, занурюючи їх повністю у каструлю з олією, та викладаємо на паперові рушники, щоб увібрати зайву олію з них.

Посипаємо гарячі пампухи цукровою пудрою та даємо трохи вистигнути.

Начиняємо пампухи за допомогою кондитерського мішечка або шприца.

Фото: Богданна Рибак