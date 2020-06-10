На початку квітня в Україні прогриміла моторошна новина – лідера гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка вбили на одній з львівських транспортних зупинок. Від завданих травм ножем чоловік помер у львівській лікарні. Через 2 місяці після смерті чоловіка небайдужі вирішили влаштувати онлайн-концерт та організувати збір коштів для встановлення монумента на могилі музиканта.

Музична онлайн-подія відбудеться 11 червня о 20:00, де найкращі хіти "Лесик Band" виконають львівські виконавці. Про це повідомили організатори на сторінці у фейсбуці.

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Організатори події розповіли, що таким концертом хочу зробити "данину пам’яті легендарному артисту в історії музичного Львова, на піснях якого виростали мільйони шанувальників, це данина не лише музиканту, а й другу, з яким ми були на "ти" і просто інтелігентній людині, без якої Львів – не Львів". Вони додали, що ідея провести вечір пам'яті лідера гурту "Лесик band" виникла дуже швидко – практично одразу після трагічної смерті Лесика, але карантин вніс свої корективи у плани, тому його вирішили зробити в онлайн-форматі.

Перше, про що ми пошкодували – те, що не були реалізовані наші спільні з ним цьогорічні плани. Ми вирішили, що вечір пам'яті є обов'язковим для нас, хто його знав і з ким він працював багато років. Підготовка триває, дуже багато артистів зголосилось взяти участь у проекті. Це друзі Лесика і просто шанувальники творчості, на якій росло не одне покоління музикантів,

– поділились на фейсбук-сторінці події.

На онлайн-концерті глядачі зможуть почути хіти гурту у новому звучанні, а виконають їх відомі львівські виконавці: фронтмен гурту "МЕРІ" Віктор Винник, "Цвіт Кульбаби" Василь Марущак, "Wszystko" Зіновій Карач, групи "Піккардійська Терція" та "Шейк", співаки Тарас Гаврик, Андрій Заліско, Олена Корнєєва, Ірина Доля, Давід Меладзе, Юрій Григораш та інші.

Онлайн-трансляцію можна буде подивитись на ютуб-каналі, а також на телеканалі "Перший Західний", радіо "Перше", Facebook-сторінках організаторів та партнерів проєкту. Під час концерту також здійснюватиметься онлайн-збір коштів на встановлення монумента на могилі музиканта.

Що сталось з лідером гурту "Лесик Band"?

7 квітня о 21:00 56-річний Олександр "Лесик" Дацюк дістав ножові поранення у серце, від яких згодом помер у лікарні Львова. Тоді ж поліція запідозрила у вбивстві 67-річного безхатька, який часто перебував на місці скоєння вбивства. Наразі триває слідство. Варто додати, що музичний гурт "Лесик Band" був заснований у Львові 1990 року і мав неабияку популярність у західній Україні.