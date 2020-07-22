Життя знаменитого українського актора кіно і театру Богдана Ступки обірвалось 22 липня 2012 року. В честь 8 роковин з дня його смерті LifeStyle 24 пропонує згадати лірику, яку довелось озвучити Ступці у час його кар'єри. Прочитані ним рядки нікого не можуть залишити байдужим до сьогодні.

Актор Богдан Ступка 8 років тому помер на сімдесят першому році життя після тривалої хвороби, повідомляє 24 канал. У нього трапився серцевий напад на тлі задавненого раку кісток. Відомо, що чоловік хотів померти в один день зі своєю матір'ю Марією Ступкою, яка пішла з життя в ніч з 23 на 24 липня 2007 року. Що майже і сталось. Чоловік похований в Києві на Байковому кладовищі у Києві.

Варто знати Пам'яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора

За його спиною в українській творчості залишилось чимало легендарних фільмів за його участю. Богдан Ступка став цілою епохою та символом українського кіно, адже зіграв у ста фільмах, а також мав більше сотні персонажів на сцені театру. Найвідоміші з кінострічок – "Тарас Бульба", "Вогнем і мечем", "Білий птах з чорною ознакою", "Водій для Віри", "Молитва за гетьмана Мазепу" та інші. Але окрім фільмів, актор часто озвучував відомі українські вірші, які до сьогодні часто можна почути на хвилях радіостанцій чи під час урочистих подій.

Чоловік володів неймовірною майстерністю проникати своїм голосом у глибини сердець українців, змушував їх задумуватись про насущне та переосмислювати минуле. Чому його озвучування вірші таке особливе і яку лірику він продекламував за життя – слухайте у нашій аудіодобірці.

Вірші, які озвучив Богдан Ступка

Богдан Ступка – вірш Ліни Костенко "Крила": відео онлайн

Богдан Ступка – вірш Тараса Шевченка "Чи то недоля та неволя": відео онлайн

Богдан Ступка – вірш Тараса Шевченка "Мені однаково": відео онлайн

Богдан Ступка – вірш Тараса Шевченка "Думи мої, думи мої": відео онлайн

Богдан Ступка – вірш Тараса Шевченка "І мертвим, і живим...": відео онлайн

Богдан Ступка – вірш Тараса Шевченка "Заповіт": відео онлайн

Богдан Ступка – вірш Тараса Шевченка "Молитва": відео онлайн

Богдан Ступка – вірш Тараса Шевченка "Сестрі": відео онлайн

Богдан Ступка – вірш Тараса Шевченка "Ісаія. Глава 35": відео онлайн