Пам’яті Кузьми: 25 найкращих цитат музиканта
2 лютого 2015 року не стало лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. До вашої уваги — найяскравіші цитати відомого українського музиканта.
1. Чим більше хочеш взяти від життя — тим менше воно хоче тобі дати.
2. Люди! Гарного вам дня, хоча я навіть не знаю, що сьогодні — вівторок чи субота і пофіг, вбивайте хамство посмішкою.
3. Кабачкова ікра в армії — майже те ж, що на волі — ікра червона.
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4. Хамство — це кал, який виходить через рот!
5. Колись Чехов сказав дуже життєву річ: кожна дія, яку ми робимо зараз, вже в цей момент впливає на наше майбутнє. Можна опустити руки, сказати: немає грошей, немає бажання... А можна засукати рукави і вже зараз починати плекати своє майбутнє!
6. Рахувати дати — це ідіотська традиція!
7. Google помер після питання: "Де у Перемишлянах знайти проститутку-негритоску".
8. Коли тобі в житті нічого не треба, то обов'язково цим скористається який хер з боку і забере твоє.
9. Вином замазуєм отруту, що заважає бачити нам себе, і сам себе не зможеш ти почути, якщо душа в тобі не живе вже.
10. Справжнім друзям не забудь, подзвони! Бо добре чи зле, з тобою завжди вони...
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11. Наше тріо було настільки різнопланове в іміджевому плані, що, подивившись на нас, одночасно хотілося плакати і ригати.
12. Якщо у вас немає гармонії — то беріть гармонь і гармонуйте!
13. Українці обирають такого, щоб спочатку з вазеліном, а потім вже без вазеліну, щоб жорсткіше. Такий собі садомазохізм в генах...
14. Найголовніше — не срати тим, хто навколо тебе.
15. Моя свідомість прокинулася у вагоні від усвідомлення того, скільки живих істот і в яких позах може транспортувати цей вагон.
16. Які ви жінки все-таки примітивні. Франція одна у вас в голові!
17. Мій дім — єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей.
18. Здається, що це було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, немаючи нічого мати всьо... За гроші не купити тільки час, та він нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив.
19. Помітив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить включити фантазію і облаштувати той мінімум, який вже є, щоб відчувати себе краще.
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20. Поки китайці будували Велику китайську стіну, вони попутно винайшли будівельну тачку. Ще через якийсь час вони винайшли порох, папір і купу всяких різних речей. А українці тим часом винайшли дачу, і досі думають, що з нею робити.
21. Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові.
22. Якщо хтось плюнув тобі на плечі, є надія на те, що він просто не доплюнув на того, хто йшов перед тобою.
23. Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самі проблеми.
24. Якби нинішній Кузьма побачив тодішнього Кузьму, сказав би: "Хлопець, стисни зуби. Через двадцять років все буде — зашибісь!".
25. Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!
Що відомо про смерть Андрія Кузьменка?
2 лютого 2015 року лідер гурту "Скрябін" загинув в моторошній ДТП біля села Лозоватка (Криворізький район Дніпропетровської області). Позашляховик артиста зіткнувся на дорозі з молоковозом. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці аварії. Водночас водій молоковоза не мав ушкоджень, що викликало чимало підозр щодо випадковості ДТП.
Напередодні смерті Кузьма з гуртом "Скрябін" дав гучний концерт у Кривому Розі, тому чимало прихильників не могли повірити в новину про смерть артиста. У роковини всі артисти згадують творчість та деталі знайомства з культовим артистом.