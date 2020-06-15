Настя Каменських обожнює подорожувати. Разом із чоловіком, репером та продюсером Потапом співачка вже побувала у багатьох країнах світу. Проте карантин вніс значні корективи у життя багатьох людей. Тому тепер NK ділиться архівними світлинами з відпочинку та мріє про поїздку до моря.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилося фото, на якому вона позує на березі океану. Настя вирішила пригадати минулорічну відпустку і поділитися незабутнім моментом із підписниками.

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Настя Каменських на березі океану

Настя неодноразово зазначала, що обожнює подорожувати і це є важливою частиною її життя. Виконавиця позує на фоні безмежного океану та неймовірно красивих пальм. Вона сидить на лавці, склавши ноги у позу йога. На обличчі народної улюблениці сяє усмішка.

Для прогулянки в екзотичній країні вона обрала короткі джинсові шорти та коричневу футболку. Поєднала таке вбрання із білими кросівками. Волосся NK вклала у звичні для себе кучері, а також похизувалася натуральною красою. Навіть без макіяжу зірка виглядає неперевершено.

Знаменитість доповнила свій look годинником на руці, браслетом та чорною сумочкою на поясі. Головний акцент зробила на панамі ніжного кольору, яка гармонійно поєдналася з її аутфітом.

Де і з ким ви б хотіли опинитися прямо зараз?

– запитала у прихильників Каменських.



Настя Каменських на відпочинку / Instagram / @kamenskux