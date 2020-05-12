Пандемія не стала на заваді: Емма Стоун таємно вийшла заміж

Оскароносна акторка Емма Стоун та режисер Дейв Маккарі таки одружились! Такі висновки всі прихильники пари зробили після перегляду шоу Hello Sunshine за участю голлівудської красуні.

В умовах пандемії коронавірусу запис телепроєкту відбувся дистанційно, коли Емма Стоун перебувала у своєму маєтку в Лос-Анджелесі. Під час шоу акторка залюбки жестикулювала руками, тому уважні користувачі мережі помітили обручку на її безіменному пальці, передає LifeStyle 24. Відтоді всі прихильники переконані, що Емма Стоун та Дейв Маккарі зіграли таємне весілля на карантині.

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Наразі представники пари не коментують чуток. Однак під час запису шоу Емма Стоун натякнула на зміну свого статусу. Під час ефіру акторка поцікавилась у лікаря Гарольда Коплевіча: як новини про пандемію та самоізоляція впливають на шлюб. Експерт зазначив, що стрес в таких умовах може позначитись на стосунки подружжя. Особливо, якщо жінка вийшла заміж за чоловіка, який часто переживає за все. Та у відповідь Емма пожартувала, що вона зробила правильний вибір.

So... are we all thinking about this or is it just me???? ? pic.twitter.com/4jnpdFYsX4 — best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020

Як відомо, Емма Стоун та Дейв Маккарі планували піти до вівтаря 21-22 березня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу урочистості довелось перенести. Тоді інсайдери західних ЗМІ розкрили деталі церемонії. Зокрема, вінчання Емми та Дейва мало пройти у церкві, розташованій неподалік маєтку акторки в Лос-Анджелесі.

Водночас закохані не оминали б традицій щодо частування. Весільну вечірку Емма Стоун та Дейв Маккарі планували провести у розкішному саду на території будинку. Запрошення на весілля отримали Раян Гослінг з Євою Мендес, Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні, Дженніфер Еністон, Тейлор Свіфт. Чи були зірки дистанційно на таємній церемонії – поки також невідомо.