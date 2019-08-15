Pandora випустить колекцію прикрас, яку присвятить всесвіту "Гаррі Поттера": подробиці

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Герої фільмів "Гаррі Поттер"
Герої фільмів "Гаррі Поттер" / https://www.mirror.co.uk

Один з найвідоміших ювелірних брендів світу повідомив про те, що тепер їхні збірки поповняться на ще одну колекцію. Pandora присвятить випуск нових прикрас фільму "Гаррі Поттер".

Іноземне видання Bustle потішило фанатів всесвіту Гаррі Поттера приголомшливою новиною. Ювелірна марка Pandora почала співпрацювати з компанією Warner Bros. Consumer Products. В тандемі вони створять колекцію прикрас, присвячену улюбленому герою останніх 20 років.

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До збірки увійде 12 варіантів прикрас з готовими дизайнами, які нагадуватимуть про магічний світ. Серед них будуть підвіски на ланцюжки на шию, "шарми" для браслетів, а також сам браслет, створений в унікальному вигляді.

Шанувальники "Гаррі Поттера "просили цю колекцію роками. Легендарна історія про дружбу і магію виховала ціле покоління, тому ми дуже раді представити "чарівні" прикраси фанатам по всьому світу,
– заявив бренд-менеджер марки Pandora Стівен Фейрчайлд.

Що цікаво, презентація нової колекції також відбудеться у доволі магічний час, а саме 28 листопада 2019 року, за місяць до католицького Різдва. Варто додати, що кілька тижнів тому Pandora представила колекцію, присвячені фільму "Король Лев".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pandora (@theofficialpandora)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pandora (@theofficialpandora)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Гаррі Поттер
Джерело: LifeStyle 24
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