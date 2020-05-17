Панічні атаки та тривога: Кендалл Дженнер шокувала зізнанням про проблеми з психічним здоров'ям

Успішна 24-річна модель з сімейства Кардашян відверто розповіла, що має проблеми з психічним здоров'ям. Кендалл Дженнер часто відчуває тривогу та занепокоєння, яке заважає їй як в особистому житті, так і в роботі. Через панічні атаки зірка навіть пропустила Тиждень моди минулого сезону.

Кендалл Дженнер – одна з найуспішніших манекенниць сучасності, проте її кар'єра була під загрозою через нестабільне психологічне здоров'я. В інтерв'ю Good Morning America модель зізналася, що з підліткового віку бореться з панічними атаками та надмірним хвилюванням.

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Знаменитість пригадала, як пережила перший фізичний напад тривоги. Юною Кендалл Дженнер відчула, що не може дихати та поспішила попросити допомоги у мами Кріс Дженнер. Тоді зіркова матуся відвела доньку до лікарів, аби переконатися, що з дівчинкою все добре.

Про проблеми з психологічним здоров'ям Кендалл Дженнер дізналася лише близько чотирьох років тому, коли її модельна кар'єра почала стрімко розриватися. Тоді вона пройшла повноцінне обстеження та дізналася все про те, що турбувало її багато років.

Приблизно три-чотири роки тому це повністю відновилося, і у мене почалися шалені напади паніки,

– розповіла Кендалл Дженнер.

Зірка також оголосила, що через тривогу та панічні атаки була змушена пропустити один з Тижнів моди минулих сезонів та ледь не відмовилася від виходу на червону доріжку Met Gala 2019. Раніше Кендалл Дженнер наголошувала, що тривога переповнювала її перед кожним виходом на подіум. Лише з часом їй вдалося подолати нервування під час модних показів та отримувати насолоду від роботи.

Знаменитість розповіла, що допомагає їй не піддаватися панічним атакам у дні, коли її графік переповнений справами. Аби заспокоїтися, Кендалл Дженнер зазвичай читає книжки, медитує або влаштовує прогулянки на свіжому повітрі.